El PPCV extiende el "hundimiento" socialista en Extremadura a un PSPV que replica pidiendo las urnas

El día después de una cita electoral es sinónimo de lecturas políticas de los resultados por parte de los diferentes partidos, que tratan de arrimar el ascua a su sardina. La contundente victoria del PP de María Guardiola, aunque insuficiente para gobernar en solitario, se lo ha puesto fácil a sus compañeros del PP valenciano, que ven en el escrutinio de Extremadura el inicio del fin de un "sanchismo" que, recuerdan, tiene a dirigentes del PSPV a sus "máximos representantes".

Los socialistas valencianos, con un papel más complicado dado el batacazo de Miguel Ángel Gallardo, defienden que los resultados "no son extrapolables" al tablero de la C. Valenciana, afirmación que sustentan en la negativa popular a adelantar elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón.

En el PPCV no se andan con medias tintas y hablan de "hundimiento" socialista. O mejor dicho, "sanchista", el término con el que Génova define al actual PSOE de Pedro Sánchez. Hacen hincapié en los lazos con el PSPV, dadas las posiciones de poder que ocupan perfiles como Diana Morant (ministra y secretaria general del PSPV), Pilar Bernabé (delegada del Gobierno, secretaria de Igualdad del PSOE y candidata a la alcaldía de València) o Rebeca Torró (secretaria de Organización en Ferraz).

La síndica adjunta de los populares en las Corts, Laura Chulià, ha considerado este viernes que los "sanchistas valencianos están muy preocupados por su futuro" dado ese "hundimiento" en Extremadura, donde ha registrado su peor resultado histórico. "Los máximos representantes del sanchismo a nivel nacional son los socialistas valencianos, con Torró como número tres, Bernabé como cuatro y la ministra y cabeza del PSPV, impuesta por Santos Cerdán, Diana Morant. Entendemos que estén nerviosos porque ha sido el peor resultado del socialismo en su historia, con un castigo masivo a la política de Sánchez y lo que hace prever un hundimiento del sanchismo en toda España”, ha añadido.

PSPV: "No es extrapolable"

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha evitado por su parte valorar los resultados del PSOE en las extremeñas y ha incidido en atacar al PP por "ejecutar el ideario de Vox" en la Comunitat Valenciana y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por estar "absolutamente entregado" a los de Santiago Abascal.

Según ha sospechado, en Extremadura el PP "va a tragar" con Vox al asumir sus peticiones, por lo que los 'populares', según ha aventurado, "van a pasar por lo mismo" que en la Comunitat Valenciana. Dicho esto, ha asegurado que los de Abascal tienen "una posición muy cómoda" al no entrar a formar parte de los gobiernos autonómicos, por lo que no sufren ese "degaste". Eso sí, "desde fuera marcan el ideario y el PP ejecuta", por lo que los 'populares' "tendrán coste y la rentabilidad electoral se la lleva Vox".

Preguntado por si teme un mal resultado del PSPV en la Comunitat Valenciana, José Muñoz ha considerado evidente que en la región no se convocaron elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón "porque el PP y Vox sabían que Diana Morant iba a ser presidenta de la Generalitat". No obstante, ha afirmado que los resultados de las elecciones extremeñas "no son extrapolables", puesto que la Comunitat ha atravesado una dana en la que han muerto 230 personas "por culpa de la gestión negligente de Mazón y el PP".

Además, ha retado al PP y Vox a convocar elecciones en la región "si tan confiados están" de que las van a ganar y "viendo que les interesa entre cero y nada la situación de los ciudadanos" valencianos. "El PSPV está encantado de ir a elecciones para ver si las urnas les mandan a la calle y se abre un tiempo nuevo", ha zanjado.

Compromís: Excepción dana y aviso a Sánchez

En esta misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sostenido que Extremadura y la Comunitat Valenciana no comparten "la misma realidad" ni están en "la misma situación" por la dana que arrasó que la provincia de Valencia. "Acabamos de tener una tragedia que aún está presente en el recuerdo de todos los valencianos y que se ha llevado por delante a un presidente negligente que ha estado resistiendo 14 meses gracias a la complicidad del PP pero sobre todo de Vox", ha apuntado.

Baldoví, eso sí, ha lanzado un aviso a Sánchez a quien ha pedido "reaccionar". Ha dicho no entender la comparecencia de esta mañana en la que ha anunciado cambios en su Ejecutivo "como si no hubiera pasado nada". A su juicio, "tienen que reaccionar" tras lo ocurrido en Extremadura, después de que "gran parte del voto progresista haya decidido quedarse en casa".

Vox celebra con cautela

Por último, el síndic de Vox, José María Llanos, ha exhibido su satisfacción por unos resultados "excelentes" pero no ha querido aventurarse a qué pude suceder en territorio valenciano en los próximos comicios. Tampoco ha querido especular sobre si hubiera sido mejor para sus intereses forzar un adelanto electoral tras la dimisión de Mazón.

Llanos ha pedido a Guardiola que se "mire en el espejo" del PP en la C. Valenciana, donde sí hay alianzas entre ambas fuerzas. Y ha avisado a la dirigente y a la dirección nacional de que Vox "no va a consentir ni en Extremadura ni en la Comunitat Valenciana ni en el resto de España que sus votantes sean invisibilizados o traicionados" y ha avisado de que estos no son "una moneda de cambio" y merecen "respeto y reconocimiento".