El 77715 riega Alicante y Valencia con 2,340 millones gracias a un quinto premio

El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad ha sido para el 77715 y ha caído en Elda, Alaquàs, Manises, Xirivella, Benidorm, Orihuela y Torrevieja. La suerte ha querido que este número afortunado haya sido agraciado con 60.000 euros a la serie o, lo que es lo mismo, 6.000 euros al décimo. En total, ha dejado 2,340 millones de euros entre Alicante y Valencia.

Elda ha sido la más agraciada, puesto que este quinto premio ha repartido 2,280 millones de euros, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana ha dejado bastante dinero pero de forma mucho más discreta: apenas se han comprado uno o dos décimos del 77715.

En concreto, las administraciones valencianas donde se ha vendido este número del quinto premio y el dinero que ha dejado en cada una de ellas son:

Elda: 2,280 millones de euros en la administración número 7 de la localidad

Benidorm: 12.000 euros (dos décimos)

Alaquàs: 12.000 euros (dos décimos) en la administración nº 1, que también ha repartido un cuarto y otro quinto premio

Manises: 18.000 euros (tres décimos), dos en la administración de la calle Ribarroja y otro décimo en la número 3

Xirivella: 6.000 euros (un décimo) en la administración nº 3 de Camí Nou

Orihuela: 6.000 euros (un décimo) en la administración nº 10

Torrevieja: 6.000 euros (un décimo) en la administración de la calle Orihuela

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

