El 77715 riega Alicante y Valencia con 2,340 millones gracias a un quinto premio
Elda ha sido la localidad más afortunada con 2,280 millones de euros
El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad ha sido para el 77715 y ha caído en Elda, Alaquàs, Manises, Xirivella, Benidorm, Orihuela y Torrevieja. La suerte ha querido que este número afortunado haya sido agraciado con 60.000 euros a la serie o, lo que es lo mismo, 6.000 euros al décimo. En total, ha dejado 2,340 millones de euros entre Alicante y Valencia.
Elda ha sido la más agraciada, puesto que este quinto premio ha repartido 2,280 millones de euros, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana ha dejado bastante dinero pero de forma mucho más discreta: apenas se han comprado uno o dos décimos del 77715.
En concreto, las administraciones valencianas donde se ha vendido este número del quinto premio y el dinero que ha dejado en cada una de ellas son:
- Elda: 2,280 millones de euros en la administración número 7 de la localidad
- Benidorm: 12.000 euros (dos décimos)
- Alaquàs: 12.000 euros (dos décimos) en la administración nº 1, que también ha repartido un cuarto y otro quinto premio
- Manises: 18.000 euros (tres décimos), dos en la administración de la calle Ribarroja y otro décimo en la número 3
- Xirivella: 6.000 euros (un décimo) en la administración nº 3 de Camí Nou
- Orihuela: 6.000 euros (un décimo) en la administración nº 10
- Torrevieja: 6.000 euros (un décimo) en la administración de la calle Orihuela
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
