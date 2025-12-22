El 23112 reparte 180.000 euros en l'Horta con un quinto premio

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad de esta mañana ha repartido un buen pellizco en Valencia: 180.000 euros en Alaquàs, Alfara del Patriarca y Manises. El número afortunado ha sido el 23112, que ha salido del bombo a las 10.34 horas.

Este quinto premio ha sido vendido en la administración nº 1 de Alaquàs, la misma que también ha vendido uno de los cuartos premios; en Alfara del Patriarca y en Manises, en la administración nº 3.

En cada una de estas administraciones, la suerte ha dejado 60.000 euros, puesto que los establecimientos han distribuido sólo una serie del 23112.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.