¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Gandia? Estos son todos los premios que han caído en el municipio

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti.

Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Gandia y el resto de la provincia de Valencia donde la suerte ha repartido premios.

Los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte 2.590 millones de euros en premios distribuidos en el primer premio, más conocido como el Gordo de Navidad 2025, un segundo y tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios.

El premio mayor, el Gordo de Navidad, entrega 4 millones de euros por serie o 400.000 euros por décimo (el precio de cada décimo es de 20 euros). Así, por cada euro jugado (muchos números se juegan en participaciones más pequeñas que el décimo), el Gordo de Navidad da 20.000 euros.

El segundo premio reparte 1,250 millones de euros por serie (125.000 euros por décimo) y el tercero, medio millón de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 50.000 euros al décimo.

Si toca uno de los cuartos premios, la recompensa es de 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo) y, si es uno de los quintos premios, el afortunado ingresa 60.000 euros por serie o 6.000 euros por décimo.

Los premios de la Lotería de Navidad en Gandia

Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad que este año han caído en Gandia y los lugares exactos en los que fueron vendidos. Con nuestra información sabrás de un vistazo qué administraciones han repartido la suerte este año en la Lotería de Navidad 2025.