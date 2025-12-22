El tercer premio deja 11,8 millones en la Comunitat Valenciana con el 90693
Una administración de Alicante reparte 20 series del 90693. Tres administraciones de Alzira, Manises y Gandia reparten 1,5 millones
Aunque el Gordo ha pasado de largo de la Comunitat Valenciana, el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, el 90693, ha dejado 11,8 millones. En total se han repartido 23 series completas de este número en la Comunitat Valenciana y varios décimos.
En Alicante, el tercer premio ha dejado diez millones de euros con la venta de 20 series del 90693 en la administración del Centro Comercial Garden. En Alzira, Gandia y Manises la suerte ha dejado con este tercer premio en total 1,5 millones con una serie vendida en cada localidad. Concretamente, en Gandia, además de la serie completa vendida en la administración de la calle Madrid, también se ha vendido un décimo más en la administración del Paseo Germanías.
En Alzira y Manises se han vendido también dos décimos de este 90693, con 100.000 euros en total.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo.
¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
