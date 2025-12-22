Las siete vidas 'ciudadanas' que sobreviven a Ciudadanos: À Punt, el Consell o la causa de la dana

Quién podría imaginar que volvería de este viaje. La reflexión, con su consiguiente melodía de cabecera de serie de televisión, podría resonar en los oídos de Ruth Merino tras su nombramiento como secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas. Supone su regreso al Consell después de ser destituida como consellera de Hacienda, pero que abre para Merino una nueva etapa política (otra más) tras una despedida que igual que la de enero de 2023 cuando renunció de síndica de Ciudadanos parecía definitiva hace 15 días.

Pero la canción no solo la podría tararear Merino en el Ejecutivo autonómico, también serviría de estribillo para varios de los que han ejercido responsabilidades en el partido fundado por Albert Rivera en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Ahí destacan siete vidas que pese a la montaña rusa en la que vive la política y la situación extraparlamentaria de la formación naranja todavía se mantienen ligados a la actualidad valenciana y sus vaivenes, desde contar con responsabilidades en la Generalitat hasta tener un papel protagonista en la causa judicial que mayor expectación levanta: la de la dana.

Porque Merino no ha sido la única ex de Ciudadanos que ha visto su nombre en el DOGV en la lista de ceses y nombramientos. Su marcha de la Conselleria de Hacienda provocó que uno de sus hombres de confianza, quien había sido compañero de bancada en las Corts, Carlos Gracia, dejase el puesto de subsecretario para el que Merino le ungió. No obstante, lo suyo no ha sido un adiós sino una reubicación en la Conselleria de Educación con el mismo puesto. A quien no le ha afectado, de momento, la llegada de José Antonio Rovira a Hacienda es a otro exdiputado naranja en las Corts, Antonio Woodward, nombrado director general de Patrimonio en 2023 por la exconsellera y que mantiene su puesto.

Emilio Argüeso accede a la Ciudad de la Justicia para declarar el 11 de abril de 2025. / Miguel Angel Montesinos

En ese club de miembros del Gobierno valenciano estaba otro de los que fuera dirigente con pedigrí en la rama valenciana de Ciudadanos en su momento: Emilio Argüeso, quien entre otros puestos fue senador. Secretario autonómico del Sistema Sociosanitario en el primer año del Consell de Carlos Mazón con Vox, es más conocido por su faceta posterior, la de secretario autonómico de Emergencias. Por el papel que ejerció en este área durante la dana del 29 de octubre es uno de los dos cargos de la Generalitat que se encuentran investigados en la causa junto a su entonces jefa, Salomé Pradas.

Mención en las Corts

La instrucción de las responsabilidades por la gestión de la riada ha llevado a Argüeso a reencontrarse con una excompañera en el partido naranja: Mamen Peris. La exsíndica en las Corts y cabeza de cartel en mayo de 2023 es la abogada que representa la acusación popular que ejerce Ciudadanos. En el seno de la formación tuvieron sus rencillas. A Argüeso, por ejemplo, se le considera como uno de los que movió los hilos para provocar la salida de cargos del partido naranja hacia el PP durante la pasada legislatura, algo que sufrió la propia Peris (y antes Merino) en el grupo parlamentario, que quedó debilitado con cinco bajas.

Toni Cantó y Rosa Porta presentarán El debat / Levante-EMV

Uno de aquellos escaños logrados bajo las siglas de Ciudadanos que saltó de aquel grupo fue Vicente Fernández, cuyo nombre apareció esta misma semana en las Corts en 51 papeletas para ser uno de los tres vocales del Consell de Transparencia. Lo ha propuesto el PP, y Vox lo ha secundado, y en una segunda votación dentro de dos meses podría confirmarse este nombramiento. En esta es más que probable que le dé su apoyo otro que logró un cargo público en una candidatura de Cs: Javier Gutiérrez, hoy diputado del PP en las Corts y exconcejal de Xixona y ex representante de los naranjas en la Diputación de Alicante, donde le dio el gobierno a Mazón.

La nueva era en À Punt

Sin embargo, si hay un nombre que sobresale por encima de todos al hablar de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana es el de Toni Cantó. Líder de la formación, candidato en 2019 y síndic dos años hasta pegar un portazo que le llevó a la Oficina del Español bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Cantó ha regresado a estar en el candelero político valenciano hasta al punto de ser mencionado esta semana en el pleno de las Corts. "Si no quiere que Toni Cantó y el resto de bocachanclas se carguen À Punt, póngase las pilas", le advirtió la socialista Mercedes Caballero al nuevo vicepresidente segundo, José Luis Díez.

La referencia se debe a la nueva vida de Cantó como presentador de un programa en la cadena pública autonómica que tanto criticó en su etapa como dirigente 'ciudadano'. 'El debat', emitido los viernes por la noche, lleva tres ediciones en las que ha abordado el feminismo, la monarquía y la inflación y ha rondado el 2 % de audiencia, aunque ha llegado a momentos de 0 técnico; una responsabilidad en la que Cantó suma sus inicios en la televisión y su paso por la política de la que aseguró retirarse en 2015 cuando renunció a ser el candidato de UPyD a la Generalitat.