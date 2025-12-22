Un camión averiado en la V-31 produce ocho kilómotros de retención en València

Un camión averiado en la V-31 produce ocho kilómetros de retención en el tráfico en València, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). La congestión se produce de entrada a València y el vehículo se encuentra parado en el carril derecho, vía que se encuentra cortada. En la otra V-31 en sentido Alicante también hay retención por el llamado del efecto mirón, con unos cuatro kilómetros de congestión en el tráfico en València.

Eso sí, el día en el tráfico en València está menos congestionado que lo habitual. Por ejemplo, en la V-30 hay menos de un kilómetro de retención, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y no hay ningún accidente de gravedad.

Campaña Navidad

Cuatro personas, entre ellas un peatón y un motorista, han perdido la vida en la carretera este fin de semana en otros tantos accidentes de tráfico registrados desde el viernes, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo se han producido cuatro accidentes mortales en los que, además, cinco personas han resultado heridas.

Primera fase del dispositivo

Es el balance provisional de la DGT, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

Este fin de semana coincide con el arranque del dispositivo especial de Navidad de la DGT, que tuvo su inicio a las 15:00 horas del viernes y que se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero, día de Reyes.

La primera fase del dispositivo comprende hasta el próximo jueves, 25 de diciembre, y hay previstos 8,5 millones de desplazamientos.