El videoanálisis de Alfons Garcia
El videoanálisis de Alfons Garcia: “No tener el corredor en 2027 sería el último gran error del sanchismo”
Redacción Levante-EMV
El videoanálisis del subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, pone el foco en los resultados de las elecciones de Extremadura, pero también en el contenido de la entrevista del ministro de Transportes, Óscar Puente, a los diarios de Prensa Ibérica este fin de semana. El titular de este diario era: “El corredor mediterráneo estará en 2027. Luego habrá que buscar los trenes”. Esa afirmación lleva a Alfons Garcia a preguntarse si el ministro “¿está empezando a deslizar que no estaría operativo en 2027? ¿O solo a medio gas, con los Euromed actuales?”.
Para el subdirector, un retraso sobre las previsiones indicadas hasta ahora (puesta en marcha en 2027) sería una equivocación. “Sería el último gran error del sanchismo, porque me parece la gran baza electoral en 2027 en un clima tan desabrido como el que vivimos”, afirma sobre el proyecto largamente esperado después de las elecciones en Extremadura.
Sobre estas, subraya algunos flashes: “El desgaste del sanchismo es incuestionable. El ruido de casos de presunta corrupción y acoso alrededor del PSOE se deja notar”, sostiene. Añade que el PP “no consigue su objetivo principal; crece, pero bastante menos de lo que preveían las últimas encuestas. Es un indicio de que la adopción de políticas de Vox, como se ha visto con la inmigración, no funciona. Más bien, blanquea a los radicales y los alimenta”.
Con todo ello, “la opción del adelanto de elecciones en la Comunitat Valenciana queda más lejana después de estos resultados”, asegura.
