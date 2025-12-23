Los supuestos autores del doble crimen en Elche habían sido detenidos tres veces desde octubre

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, denunció la reincidencia de los presuntos autores del doble crimen en el chalet de El Pinet, en La Marina, y cargó contra las leyes y los jueces señalando que, a su juicio, el sistema ha "hecho aguas" al permitir que permanecieran en libertad pese a haber sido detenidos con anterioridad. Exactamente tres veces desde el pasado octubre.

Ruz, que acudió al lugar de los hechos este martes por la tarde tres horas después de los arrestos por la Guardia Civil, desveló que los supuestos autores ya habían sido detenidos en al menos tres ocasiones anteriormente, dos por la Policía Local de Elche como por la Guardia Civil, desde finales del pasado mes de octubre y que “automáticamente o a las pocas horas” quedaron en libertad, una circunstancia que calificó de “gravísima”, “un escándalo” e “inmoral”. En este caso, subrayó, la reincidencia “se ha llevado por delante la vida de dos personas”.

Fallos del sistema

El alcalde afirmó que esta situación evidencia “fallos del sistema, de las leyes y de los responsables de que las leyes se cumplan”, una denuncia que dijo hacer como alcalde y que, según recordó, ya había planteado en otras ocasiones ante episodios de violencia registrados en la ciudad. Añadió que La Marina es una pedanía tranquila, donde Policía Local y Guardia Civil trabajan de forma conjunta para prevenir delitos, aunque reconoció que en ocasiones no es posible evitar un desenlace fatal.

Oficina antiokupas

En relación con estos hechos, Ruz vinculó el suceso con la necesidad de implantar en Elche una oficina antiocupación, una medida anunciada semanas atrás por el Ejecutivo local a petición de Vox. El primer edil volvió a incidir en que esta oficina serviría para orientar a los propietarios ante situaciones de ocupación ilegal y para defender la propiedad privada, que calificó de “sagrada”, a la espera de cambios legislativos que, en su opinión, protejan al propietario y no al delincuente.

El alcalde de Elche habla con la representante pedánea de La Marina / INFORMACIÓN

Secreto de sumario

El alcalde insistió en el respeto absoluto al secreto de sumario y evitó ofrecer más detalles sobre el procedimiento judicial abierto, recordando que no es jurista ni juez y que hay una investigación en curso con personas fallecidas, “lo más grave” del caso.

En su intervención, Ruz también agradeció la actuación de la Policía Local de Elche y de la Guardia Civil, que tienen la jurisdicción en la zona, destacando su profesionalidad, rigor y presencia constante desde la noche de los hechos. Afirmó que Elche cuenta con “la mejor policía de España” y trasladó su gratitud al comisario y a todos los agentes implicados por el trabajo realizado para esclarecer el crimen.

Reproches al Gobierno

Por último, lamentó no haber recibido comunicación por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y denunció la “sensación de soledad” que, según dijo, sufren tanto el municipio como su Policía Local. Frente a ello, destacó el contacto mantenido con el conseller competente desde la noche del suceso, quien se ofreció a colaborar como responsable de la seguridad autonómica, señaló el regidor.