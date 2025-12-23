Vaivén
Antifraude planea mudanza
L-EMV
La Agencia Valenciana Antifraude tiene previsto un cambio de sede en los próximos meses. El proyecto no es nuevo. Se llevaba hablando de él desde que se materializó el cambio en la dirección y entró Eduardo Beut, pero ahora parece que la solución está encarrilada.
Antifraude paga desde enero de 2018 10.000 euros al mes por sus oficinas, en la calle Navellos de València, justo al lado de las Corts. El ahorro económico es el argumento principal para la mudanza. El equipo se trasladaría a unas dependencias de la Generalitat en la calle Amadeo de Saboya. Podría suceder en el primer semestre de 2026.
La sede de Antifraude se planteó como provisional, pero este adjetivo tiene un significado especial en València. Puede que después de ocho años se produzca el traslado a unas dependencias 'públicas'.
