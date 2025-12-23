Perfil
Carlos Gil: un alcalde 'desconocido' para pilotar la transición en el PPCV
El nuevo secretario general del PPCV es diputado en el Congreso, alcalde de Benavites (Camp de Morvedre) y uno de los principales 'asesores' del presidente provincial, Vicent Mompó
Si algo ha demostrado en su carrera política el alcalde Carlos Gil Santiago (Benavites, Camp de Morvedre, 1969) es iniciativa. No se llega al 'número dos' del escalafón del partido de gobierno de la C. Valenciana, por muy provisional que sea una gestora, esperando a que te llamen desde el ayuntamiento de tu pueblo de 652 habitantes.
Desde hace años, el nuevo secretario general que va a pilotar la transición en el PPCV junto a de Pérez Llorca ejerce de anfitrión de unas jornadas sobre administración local que han conseguido cierto relieve. Gil ha aprovechado sus contactos como cargo del partido en la dirección provincial, como diputado en la corporación o ahora diputado en el Congreso (Madrid) para tejer alianzas y poner su pequeño pueblo en el mapa.
Allí reúne a expertos, técnicos y políticos. En esas jornadas, entre algunas celebridades (como Inocencio Arias o Serafín Zubiri), un ambiente desenfadado y una inevitable paella, ha ido cultivando simpatías y demostrando capacidad de trabajo con altos cargos del partido a nivel local, autonómico y nacional, señala alguien que trabaja con él hace años.
Con todo, lo que explica su ascenso no es solo eso, sino también su proximidad con Vicent Mompó, presidente de la Diputación con el que mantiene un estrecho contacto desde hace años. Aunque es doce años menor, Mompó es su 'padrino' y ha promocionado a Carlos Gil dentro de la nueva gestora que va a pilotar el partido y organizar el nuevo congreso regional, previsiblemente en septiembre de 2026. Será una de las voces con más influencia dentro del nuevo equipo, junto a Esteban González Pons, un peso pesado del partido, miembro de la dirección nacional y presidente del comité electoral.
Con este movimiento, Pérez Llorca tiene al fin un gesto de integración hacia el PP provincial, que hasta ahora había quedado orillado del reparto de espacios de influencia dentro del nuevo tiempo que se inicia.
Alcalde desde 2011
Como Mompó, Gil es alcalde desde 2011, valencianohablante y procedentes ambos de la periferia de sus respectivas comarcas y provincia. Actualmente es diputado en el Congreso de los Diputados por Valencia, algo que nadie imaginaba cuando por primera vez cogió la vara de mando de Benavites en 1999 hasta 2003.
Forma parte del círculo de confianza más estrecho del presidente provincial, que ha salido reforzado del complicado año de la dana. Su amistad se remonta a una década atrás, cuando coincidieron en las gestoras que dirigieron el partido tra la época de Alfonso Rus.
Tanta confianza le tiene Mompó que, además de promocionarlo en las listas al Congreso, su nombre fue uno de los que sonó como posible conseller como cuota del PP provincial, aunque finalmente no cuajó por los equilibrios entre familias y paridad de sexos. Junto a Reme Mazzolari, presidenta del PP provincial, el diputado Avelino Mascarell y el jefe de gabinete José Todolí, Gil es de los que consulta Mompó para las decisiones importantes.
Gil es diplomado en Empresariales por la UV y licenciado en ADE, Derecho y Políticas por la UOC. Ha sido profesor asociado de la UPV.
