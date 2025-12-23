El Centro de Transfusión valenciano obtiene más de 170.000 unidades de sangre e incorpora a casi 15.000 donantes nuevos este año

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha obtenido desde enero hasta mediados de diciembre de 2025 un total de 170.235 unidades de sangre, de las cuales 61.679 corresponden a la provincia de Alicante, 17.539 a Castellón y 91.017 a Valencia. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana para agradecer el intenso trabajo que está llevando a cabo el personal de este centro para fomentar las donaciones, así como la solidaridad de los donantes, “porque gracias a su compromiso y generosidad están consiguiendo salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas personas”.

En este sentido, el conseller ha destacado que durante este año 2025 “se han incorporado a la red de donantes del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana 14.959 personas más, que han decidido donar sangre por primera vez. Por tanto, el número de donantes sigue creciendo día a día, lo que demuestra el grado de solidaridad de la ciudadanía valenciana”.

Asimismo, Marciano Gómez ha insistido en la importancia de la donación, sobre todo en épocas de festividades, “hay que tener en cuenta que, durante las épocas festivas, como son las navidades, se producen muchos desplazamientos, pero las necesidades asistenciales en los hospitales siguen siendo las mismas”. Por eso, “animo a seguir mostrando durante estas fiestas la misma solidaridad y generosidad que durante el resto del año, porque sigue habiendo pacientes ingresados que necesitan esa donación de sangre, muchos de ellos para sobrevivir”, ha subrayado el conseller.

Campaña navideña

Con motivo de la campaña navideña, el CTCV ha difundido una viñeta del ilustrador Enrique Lapicito que refleja de forma gráfica la solidaridad que une a donantes y pacientes. La ilustración muestra a un donante y a un paciente en dos camillas, unidos por el mensaje Feliz Navidad, simboliza la conexión directa y real que genera cada donación de sangre. La viñeta se va a difundir en vallas, mupis y autobuses de las tres ciudades de la Comunitat Valenciana para significar a los verdaderos protagonistas, los donantes, como muestra de agradecimiento por su solidaridad.

La campaña de donación de sangre de Navidad, se inicia el 22 de diciembre y se desarrollará hasta el 5 de enero y cuenta con la colaboración de diversas entidades y empresas en las tres provincias, que contribuyen a visibilizar la importancia de donar y a agradecer el gesto altruista de los donantes.

Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y no acudir en ayunas. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, siempre respetando dos meses entre cada donación. Desde el Centro de Transfusión se recuerda que donar sangre es un proceso seguro, sencillo y solidario, que apenas dura unos minutos y puede marcar la diferencia para varias personas.