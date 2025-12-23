Compromís suspende "con rotundidad" a los directivos del PP en À Punt por desplomar las audiencias

Compromís ha realizado una valoración de los datos de audiencia de À Punt y, también de forma específica, de los programas externos de la cadena. Una radiografía de audiencias en una horquilla de 20 días, que va del 26 de noviembre al 16 de diciembre. La media de audiencia de la cadena pública autonómica se sitúa en el 2,7 %. La audiencia general más baja se dio el domingo 30 de noviembre, con un 1,9 %, y la más alta el lunes 8 de diciembre, con un 4 %.

La diputada de Compromís Maria Josep Amigó ha explicado que "los responsables directos de desplomar las audiencias de nuestra televisión pública tienen nombres y apellidos: Vicente Ordaz, presidente de la Corporación hasta hace nada, que ha hundido la cadena y que, gracias a las puertas giratorias, ahora es el jefe de comunicación del presidente Pérez Llorca; Francisco Aura, el director de la cadena puesto a dedo con Vox; y el jefe de Informativos, Josep Magraner, que acaba de recibir un rotundo suspenso por parte de los trabajadores y trabajadoras por no dejarles hacer su trabajo con libertad y por manipular".

Toros rozando el cero

Compromís ha alertado de que el programa de toros La plaça ha llegado a caer hasta el 0,1 % de audiencia; el magazine vespertino Va de bo tiene un 1,2 % de media; y El debat, presentado por Toni Cantó, un 1,9 %. "Estos programas tienen unos índices de audiencia por debajo de la media diaria de À Punt y, en muchos casos, por debajo de la cuarta parte de la media del día", ha evidenciado Amigó, y ha añadido que "la audiencia ha hablado claro: la imposición de programas de toros o magazines y debates sesgados no deberían estar pagados con dinero público. De hecho, queda de manifiesto que las grandes apuestas de la dirección de la cadena para elevar las audiencias son un fracaso, como lo es, en general, el modelo de radiotelevisión pública que están imponiendo".

En este sentido, el programa de toros La plaça contempla unos porcentajes de audiencia que van del 0,1 % hasta el 0,7 % como pico, en todos los casos por debajo de la cuarta parte de la media de audiencia de la cadena en los días de emisión del programa. En el caso de El debat, la audiencia se sitúa por debajo de la media diaria de emisión de la cadena y presenta una caída de audiencia desde el primer programa emitido, con un 2,4 %, hasta un 1,5 % en el segundo programa emitido el 12 de diciembre. El magazine Va de bo presenta audiencias que oscilan entre el 0,5 % y el 2,6 % como pico más alto y, en todos los casos, está por debajo de la audiencia media de la cadena en los días en que se emite. Cabe recordar que Compromís creó L'Observatori À Punt, una ventana que da voz a la ciudadanía para denunciar el modelo de radiotelevisión pública del PP y Vox.