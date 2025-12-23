Cruz Roja anuncia un ERE a tres días de Navidad y despide a 6 trabajadores en Alicante

La Navidad en Cruz Roja Española llega este año marcada por la incertidumbre y la indignación laboral. Apenas dos días antes de Nochebuena, la institución ha formalizado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 79 trabajadores en toda España. La medida, que cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT y USO, golpea directamente a la C.Valenciana, donde se han confirmado 6 despidos en la provincia de Alicante.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre la plantilla valenciana. Según ha denunciado la Confederación General del Trabajo (CGT), este movimiento no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una "dinámica de los últimos tres años" donde los anuncios de despidos coinciden con el periodo navideño. "Es indignante que anuncien un ERE el día de la lotería, en plena semana de Navidad, echando a la calle a 80 personas", lamenta José Antonio Lafuente, delegado de CGT en Cruz Roja València.

Recortes en la atención directa pese al superávit

Desde la organización sindical se critica duramente la paradoja que vive la entidad. Mientras Cruz Roja despliega potentes campañas de captación de socios bajo lemas como "Estamos en las grandes catástrofes y también en las del día a día", la realidad interna apunta a un adelgazamiento de los salarios en favor de una gestión puramente empresarial y un "terremoto personal para 80 familias", critica Lafuente.

Lafuente destaca que el ERE afecta principalmente a la atención directa: docentes auxiliares, técnicos de transporte, emergencias sanitarias y psicólogos. "Dicen que el objeto de los proyectos justifica la bajada, pero los programas continúan. Lo que hacen es seguir con los mismos programas pero con menos gente, lo que va a precarizar la atención", afirma el delegado.

Uno de los puntos más polémicos es la situación económica de la institución. Según los datos manejados por los representantes de los trabajadores, Cruz Roja presentaría un superávit de unos 370 millones de euros. "Con esas cifras, no pueden aducir causas económicas reales ante la autoridad laboral", sostienen desde CGT, señalando que la entidad prefiere "gastar en abogados para gestionar despidos" en lugar de garantizar la estabilidad de la plantilla. Este diario se ha puesto en contacto con Cruz Roja, pero la entidad no ha querido hacer declaraciones.

El "aprendizaje" de los errores judiciales

Este nuevo ERE llega tras un historial de reveses judiciales para Cruz Roja. La Audiencia Nacional ya declaró nulo un despido colectivo previo (el de 2024) por defectos de forma. Para CGT, la empresa no ha buscado soluciones de empleabilidad, sino que ha "aprendido de la experiencia" para blindar técnicamente este nuevo proceso de despidos.

"En el anterior ERE se les cayó por aspectos formales. En este, han repetido continuamente el estribillo de que, como no las pudieron despedir entonces, las tienen que despedir ahora", denuncian desde el sindicato. El acuerdo firmado con CCOO, UGT y USO contempla una indemnización de 33 días por año trabajado (con un tope de 20 meses), una cifra que CGT considera insuficiente al situarse por debajo de un despido improcedente estándar.

Alerta por la salud mental y el "vaciado" profesional

La situación en los centros valencianos es crítica. Los trabajadores denuncian un incremento alarmante de las bajas por ansiedad y problemas de salud mental debido a la sobrecarga de trabajo. Se han dado casos en Valencia donde una sola persona debe gestionar el teléfono de guardia 24/7 en albergues tutelados que deberían contar con equipos de cuatro profesionales.

Además, existe el temor de que Cruz Roja esté "vaciando de contenido la profesionalidad" para sustituir a técnicos cualificados por voluntariado sin formación específica. "Da igual que lo haga un educador social o un señor de 65 años que pasaba por aquí con mucha buena intención; para atender ciertas realidades, como el acompañamiento en protección internacional o menores, se necesita formación", advierte Lafuente.

El futuro no parece halagüeño. Los recortes de PP y Vox en subvenciones a entidades sociales ya sugieren que el próximo área de despidos será la de Protección Internacional (refugio y asilo), un sector vital en la C.Valenciana que podría ver mermada su capacidad de respuesta en los próximos meses.