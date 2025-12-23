La falta de fondos deja sin ayudas al alquiler a casi 3.000 personas en la Comunitat Valenciana

Casi 3.000 personas en la Comunitat Valenciana no percibirán ayudas públicas al alquiler por falta de presupuesto, casi una de cada cuatro solicitantes que cumplían los requisitos. Así figura en la resolución publicada hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la que figuran los listados definitivos relativos a la concesión de ayudas al alquiler de viviendas incluidas en el Plan estatal 2022-2025 que cofinancian el Gobierno y las comunidades autónomas.

En el caso de la C. Valenciana, se atenderán 9.762 peticiones, mientras otras 2.969 quedarán sin cubrir pese a haber sido presentadas en tiempo y forma por esa ausencia de fondos. Hay otras casi 10.000 que han sido desestimadas por falta de documentación o por no cumplir con los plazos, pero que en todo caso evidencian de nuevo el problema que supone hoy en día el acceso a la vivienda.

Inicialmente, la convocatoria de ayudas publicada por la Generalitat fue dotada con 16,5 millones de euros, de los que 11,2 millones (más de dos tercios) los aportaba el Gobierno de España y 5,3 millones, la administración autonómica. A inicios de diciembre se acordó una ampliación de crédito de la convocatoria, capitalizada de forma íntegra por el Ejecutivo central, que aportó otros 7,1 millones, elevando la cuantía total hasta los 23,7 millones.

El PSPV habla de "escándalo"

El PSPV ha denunciado este martes esa diferencia entre las aportaciones del Consell y del Gobierno, achacando a la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca esa desatención a casi 3.000 familias que cumplen los requisitos para percibir la subvención pero que no la ingresarán por la escasez presupuestaria. Los socialistas han recordado el énfasis que ha puesto el nuevo president desde su llegada al poder y han tachado de "escándalo" que sitúe la vivienda "como prioridad mientras deja tiradas a miles de familias".

El portavoz de Vivienda del PSPV en las Corts, Benjamí Mompó, ha sido el encargado de criticar que la Generalitat "sólo pone cinco millones frente a los 18 millones del Gobierno de España" y ha lamentado que el PP "prefiera regalar 1.000 millones a los más ricos en lugar de dar soluciones a las familias valencianas", en alusión a las rebajas fiscales del Consell y de Vox.

Según el socialista, la Generalitat "le da portazo" a uno de cada cuatro solicitantes de ayuda "por falta de presupuesto", esas 2.929 personas que "cumplían los requisitos y quedan fuera de las ayudas", según critica Mompó. "Los valencianos y las valencianas tienen que saber que esta es la política del PP apoyada por Vox de engordar las cuentas de los que más tienen en lugar de preocuparse por el principal problema de la gente”, ha concluido el diputado autonómica.