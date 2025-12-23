La Generalitat paga 45 millones en facturas del IVO de pacientes ya cubiertos por conciertos sanitarios

El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat señala en su informe incumplimientos de la legalidad y problemas de funcionamiento que terminan repercutiendo negativamente en las arcas públicas. El síndic de Comptes pone el foco en problemas que ya son habituales. Uno de ellos es que más del 78,4 % de las 1.096.800 facturas revisadas supera el plazo legal de pago. Es decir, que se pagan con retraso y eso tiene consecuencias para el buen funcionamiento de las empresas pero también para la propia Generalitat, que resulta penalizada.

En el ejercicio 2024, por la demora en el pago se han registrado gastos por 32,5 millones de intereses y 10 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro. Queda pendiente de imputación al presupuesto del ejercicio un importe de 97,5 millones de euros. Suman 140 millones de euros. El total es el más elevado de los últimos ejercicios.

El informe vuelve a prestar especial atención a la situación de los contratos para la prestación de la sanidad pública a través de empresas privadas, el conocido como modelo Alzira, que siempre provoca desajustes en cuanto a su cuantificación económica.

En este apartado, destaca que la Generalitat sigue pagando facturas de tratamientos de cáncer de la fundación IVO por pacientes que están protegidos al proceder de áreas con concesión administrativa. La mayoría correspondiente a la concesión de l’Horta-Manises. Son facturas entre 2012 y 2024.

Facturas reclamadas a las empresas concesionarias. / Levante-EMV

Tal como advierte la Sindicatura, la administración está pagando dos veces por estos pacientes: cuando paga a las concesionarias para ocuparse de la atención general de un ciudadano y cuando asume la factura de estos pacientes que acaban tratados en el IVO. Son costes duplicados, con posibles indicios de responsabilidad contable, alerta el Síndic.

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación, y la Conselleria de Sanidad ha iniciado un procedimiento para reclamar a cada concesionaria unos importes que ascienden a 45,4 millones en total. De ellos, 28,8 corresponden a la empresa del área sanitaria l’Horta-Manises, siete a Dénia y 8,4 a la antigua concesionaria de la Ribera. A fecha de junio de este año se han cobrado 16,6 millones, pero las empresas han presentado un contencioso administrativo contra las reclamaciones.

Se reclama 256 millones a las concesionarias

Igualmente, la Sindicatura de Comptes ha señalado la necesidad de tramitar un nuevo acuerdo entre la Conselleria y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Expone que las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada suscrito el 6 de octubre de 2017, entre la Conselleria de Sanidad y la Fundación IVO, “han afectado al objeto contractual y han producido interpretaciones controvertidas en su ejecución, por lo que deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo”.

Al margen de esto, la Sindicatura de Comptes constata que a 31 de diciembre de 2024 existían 41 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobar; pero en el primer semestre de 2025, la Conselleria de Sanidad ha aprobado 35 liquidaciones de las cinco concesionarias, así como expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto que suponen 256 millones de euros a favor de la Generalitat.