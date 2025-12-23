González Pons, el enlace de Génova entre equilibrios territoriales

La "comisión transitoria" aprobada por Génova para zanjar la sucesión de Carlos Mazón al frente del PPCV atiende a toda una serie de equilibrios internos con los que Alberto Núñez Feijóo parece querer evitar batallas orgánicas a la hora de repartir el nuevo poder. El más evidente es el ascenso de Carlos Gil al número dos del partido, puesto de vital importancia. Gil es una persona de la total confianza de Vicent Mompó, líder provincial del PP de Valencia y que se vio relegado en el juego de cuotas que ya atendió Juanfran Pérez Llorca en la remodelación del Consell.

Los vocales designados siguen ese modelo de pacificación y combinan el equilibrio territorial sin descuidar las afinidades personales, siempre importantes en estos movimientos. Así, el listado hace encaje de bolillos para dar cabida a perfiles de las tres provincias y a su vez próximos a algunos de los dirigentes con más peso en el PPCV, incluido Carlos Mazón.

Destaca también que Génova se reserva su cuota propia en la nueva gestora, situando de vocal a un exasesor de Aznar sin vínculos aparentes con el PPCV, Germán Alcayde, y sobre todo a Esteban González Pons, posiblemente el valenciano con mayor acceso a Feijóo, al frente del Comité Electoral. Junto al eurodiputado figuran Macarena Montesinos (muy cercana a Mazón), Alberto Fabra, Magdalena González la Red y Juan Giner.

Cargos del partido explican que pese a optar por la gestora, el funcionamiento del partido no cambiará de forma sustancial. Sin embargo, hay quien destaca que González Pons, que ha mantenido unas frías relaciones con el PPCV de Mazón (en el que Llorca era número dos), será el responsable de dar parte a la dirección nacional de la situación orgánica del partido. Además, supervisará los preparativos del congreso autonómico y avanzará en la confección de las listas electorales, pues con el cónclave apuntando a celebrarse a escasos meses de las elecciones en el partido entienden que habrá que ir haciendo camino de forma previa.

La balanza territorial

El análisis de los 19 vocales evidencia ese interés de Llorca y de Feijóo por dar cobijo a todas (o casi) las familias del partido. Al margen de Alcayde, empresario vinculado a Pablo Casado y que fue jefe de la oficina del expresidente de José María Aznar, los otros 18 replican casi al dedillo el peso territorial de cada provincia en el partido: siete de Valencia, seis de Alicante y cinco de Castellón.

Por Valencia destaca la entrada de una Laura Chulià que sigue ganando espacio. Síndica adjunta en las Corts y alcaldesa de Benetússer, sonó como nueva portavoz tras el ascenso de Llorca, puesto que finalmente fue para Fernando Pastor. Acceden también por esta provincia Carolina Almiñana (Carcaixent), Marga Benlloch (Montcada), Vicent Huet (Barxeta, exjefe de gabinete de Mompó), Elena Bastidas, Susana Camarero y Pepe Díez. La dirección provincial de Valencia ha reivindicado varios de estos nombramientos.

Por Alicante destaca la presencia de afines a Mazón pese a su dimisión, con Macarena Montesinos a la cabeza. Montesinos es considerada la mentora política del expresident y ya era vocal en la anterior Ejecutiva autonómica. Hacen hueco también para Consuelo Maluenda, de largo recorrido en el PP de Alicante, jefa de gabinete de Toni Pérez en la diputación y mujer de José Antonio Rovira, el conseller más próximo a Mazón.

También figuran Miguel Ángel Iborra Devesa, fichado por Mazón como director general de Urbanismo y mantenido por Llorca, y natural de La Nucía, punto clave del mapa del poder en el PPCV; José Ramón González de Zárate, diputado autonómico; María Bonmatí (Elx) y Antonio Peral, del equipo de gobierno de Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante.

Por último, Castellón queda representada por Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón desde inicios de legislatura y ya en la Ejecutiva autonómica de Mazón; Héctor Folgado (Vila-real), que también era ya cargo de la dirección regional con Mazón; Miguel Ángel Martínez Montes (Nules), Jessica Miravete (Azuébar) y Vicente Martínez Mus, quien era miembro de la provincial pero no de la autonómica. Ahora se integra en esta junto a los otros dos vicepresidentes, Camarero y Díez, que cubren cuota de Valencia.