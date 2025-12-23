La Audiencia vuelve a denegar la imputación del presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, al Partido Valores, en la causa de la dana

La sección segunda de la Audiencia de Valencia, por unanimidad de los seis magistrados que la integran, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce en la causa de la dana el partido Valores contra la decisión de la jueza instructora de denegar la citación para declarar como investigado del presidente de la Confederación Hidrográfica el Júcar (CHJ) después de su declaración como testigo. El Tribunal cita resoluciones dictadas por el mismo con anterioridad en apelación en el marco de este mismo procedimiento y confirma la decisión de la instructora al entender que es "razonable".

El partido Valores, representado en la causa de la dana por el abogado Juan Chapapría, alegaba la "existencia de indicios racionales de criminalidad tras la testifical de Miguel Polo del 19 de septiembre de 2025" porque, según su valoración, el presidente de la CHJ "reconoció hechos que constituyen nuevos indicios de una posible conducta delictiva".

Chapapría defendía en su recurso, primero de reforma ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, rechazado, y después ante la sección segunda de la Audiencia de València que "el presidente de la CHJ declaró que fue conocedor de los datos del caudal del barranco del Poyo (uno de los cauces en los que se produjeron la mayoría de víctimas) mientras el Cecopi estaba en pausa, pero no informó de esos datos al órgano de coordinación porque no le parecieron relevantes". Además de "admitir que no avisó al Cecopi tras la reconexión y que daba por hecho que Emergencias estaba al tanto de lo que ocurría. Estas afirmaciones muestran que conocía un riesgo letal e inmediato y, aun así, dejó de advertir a quienes tenían capacidad de actuar, lo que integra un indicio de conducta omisiva penalmente relevante".

De la declaración de Polo, el abogado Chapapría también destacaba que "el señor Miguel Polo fue el primero en plantear un aviso masivo a la población ante el temor de coronación de la presa de Forata. Sin embargo, pese a esa conciencia del peligro, aceptó que transcurriera más de dos horas sin trasladar la alarma sobre el barranco del Poyo e incluso justificó esa omisión afirmando que correspondía a otros servicios comunicarlo".

Unas "contradicciones -según el abogado- que evidencian la existencia de indicios racionales de imprudencia grave: quien advierte un riesgo extremo y propone avisar a la población por un peligro menos acuciante no puede luego excusarse de informar sobre un aumento desmesurado del caudal en una rambla que acabó arrasando barrios enteros. Esta conducta, además de ampararse en un entendimiento erróneo de sus competencias, pudiera ser constitutiva de delito (independientemente de la calificación final del mismo, en el momento procesal oportuno)".

La sección segunda de la Audiencia de València ya había rechazado en un auto anterior considerar investigado al presidente de la Confedreación Hidrográfica del Júcar, pero el partido Valores alegaba el "carácter sobrevenido de la prueba y necesidad de revisar pronunciamientos previos ya que la jueza se apoya en los criterios fijados por la Audiencia Provincial de Valencia en sus autos de marzo y mayo de 2025, sin tener en cuenta la testifical de Miguel Polo porque resolvió sobre un escrito presentado meses antes".

El Partido Valores recordaba que "el presidente de la CHJ compareció como testigo durante casi ocho horas y aportó datos nuevos sobre el proceso de deliberación del CECOPI. Este carácter sobrevenido de la prueba impone reexaminar la situación procesal del testigo, puesto que las decisiones de la Audiencia no se pronunciaron sobre los hechos que ahora se invocan".

La magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, consideraba en el auto en el que rechazó la petición de imputación de Polo por el Partido Valores que "la postura de garante corresponde exclusivamente a la Administración autonómica, según el Plan Especial de Inundaciones y la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 2010". Pero el abogado de Valores Juan Chaparía insistía en que "la nueva declaración del señor Miguel Polo pone de relieve que él disponía de información crítica antes que la mayoría de los participantes en el Cecopi. Por tanto, es razonable afirmar que su conducta pudo incidir en el resultado, cuanto menos a título imprudente. La propia Audiencia reconoce que en el anterior recurso se echaba en falta que se concretase el proceso de deliberación y la información que manejaba cada integrante; precisamente eso es lo que ahora se aporta, por lo que no puede descartarse la relevancia penal de los hechos sin oír al testigo en calidad de investigado".

El Fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, se oponía al recurso de Valores y solicitaba a la Audiencia de València que lo desestimara porque, según el Plan de Inundaciones, corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias "durante el periodo de tiempo en el que, el 29 de octubre de 2024, estuvo activa la situación de preemergencia, tenía la función de efectuar el seguimiento de la situación pluvihidrológica, además de valorar los registros de la red SAIH (Sistema automático de información hidrológica), con especial atención a las alertas generadas por la superación de los umbrales de precipitación, efectuar rondas informativas periódicas con los organismos, servicios operativos y empresas de gestión de servicios básicos con objeto de recabar la información necesaria que permita establecer cuál es la situación real en el ámbito territorial de su competencia, recopilar y valorar los registros proporcionados por las redes complementarias de seguimiento pluviométrico, obtener información de registros de zonas sin cobertura por redes automáticas mediante rondas informativas con municipios y servicios operativos".