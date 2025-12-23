Llegan las vacaciones a los atascos en Valencia: la Navidad acaba con las retenciones a primera hora

El primer día sin colegio deja un antes y un después en las carreteras del área metropolitana de València, donde todas las mañanas de lunes a viernes suelen registrarse retenciones kilométricas desde primera hora.

Sin embargo hoy, martes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, son muchos los que al parecer ya han iniciado sus vacaciones y no tienen que acudir ni a su puesto de trabajo ni a los colegios para dejar a los niños. Esto se traduce en una circulación despejada y sin atascos en los principales accesos a la ciudad de València salvo en dos puntos de la V-30.

Dos pequeños atascos

No obstante, ni siquiera aquí es mucha la congestión, puesto que, a diferencia de lo que ocurre a diario en las jornadas laborales, apenas se registra un kilómetro a la altura de Mislata y en sentido hacia la A-7, y otro más en Xirivella y en sentido hacia el puerto.

"Son los lugares habituales" donde se concentra el tráfico desde primera hora de la mañana pero que, hoy, no se convierten en una ratonera que deja atrapados a cientos de vehículos, sino que "la fluidez de la circulación es la nota dominante". Ni siquiera en esos puntos los atascos son importantes, tal y como destacan desde el Centro de Gestión de Tráfico.

En el resto de las carreteras, la normalidad "es absoluta" en torno a las 8.15 horas.