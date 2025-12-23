Tráfico
Llegan las vacaciones a los atascos en Valencia: la Navidad acaba con las retenciones a primera hora
Sólo dos puntos registran pequeñas congestiones en una de las principales arterias de la circulación
El primer día sin colegio deja un antes y un después en las carreteras del área metropolitana de València, donde todas las mañanas de lunes a viernes suelen registrarse retenciones kilométricas desde primera hora.
Sin embargo hoy, martes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, son muchos los que al parecer ya han iniciado sus vacaciones y no tienen que acudir ni a su puesto de trabajo ni a los colegios para dejar a los niños. Esto se traduce en una circulación despejada y sin atascos en los principales accesos a la ciudad de València salvo en dos puntos de la V-30.
Dos pequeños atascos
No obstante, ni siquiera aquí es mucha la congestión, puesto que, a diferencia de lo que ocurre a diario en las jornadas laborales, apenas se registra un kilómetro a la altura de Mislata y en sentido hacia la A-7, y otro más en Xirivella y en sentido hacia el puerto.
"Son los lugares habituales" donde se concentra el tráfico desde primera hora de la mañana pero que, hoy, no se convierten en una ratonera que deja atrapados a cientos de vehículos, sino que "la fluidez de la circulación es la nota dominante". Ni siquiera en esos puntos los atascos son importantes, tal y como destacan desde el Centro de Gestión de Tráfico.
En el resto de las carreteras, la normalidad "es absoluta" en torno a las 8.15 horas.
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- “Estamos encima de un queso gruyère y no sabemos dónde están los agujeros”