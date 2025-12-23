Vaivén
Mazón sigue reinando en la web del PPCV
L-EMV
La web del PPCV continúa promocionando a Carlos Mazón. Al entrar en la página la imagen que aparece aún es la del expresident de la Generalitat con un mensaje lleno de segundas (y terceras) lecturas en este momento: "El cambio se cumple".
Pues no. El cambio en el mando de la sección valenciana del PP aún no se ha cumplido en la página web del partido. Mazón anunció su dimisión como presidente de la Generalitat el 3 de noviembre y Alberto Núñez Feijjó anunció días después que tampoco seguiría al frente de la formación. Mazón ya no ejercía y estaba apartado del cargo, pero el relevo se hizo efectivo el pasado lunes, en la junta directiva nacional celebrada en Madrid. Los órganos de gobierno de la formación conservadora bendijeron la puesta en marcha de una gestora con el sucesor de Mazón en el Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, como presidente de la misma. La web del PPCV, sin embargo, aún no ha reaccionado.
