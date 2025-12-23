La nueva estación antirriadas de València Sud abrirá en enero

De los errores se aprende y, de las catástrofes naturales, también. Por eso, la nueva estación de Metrovalencia en València Sud contempla la posibilidad de que las trágicas imágenes de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 puedan repetirse. La barrancada arrasó completamente el centro de mando de la estación y dejó muebles tumbados, papeles mojados y archivos y una instalación inutilizable. Así que la nueva estación se ha construido en altura y contará con ascensores para que sea plenamente accesible, también para personas con movilidad reducida.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, lo ha anunciado este martes. "La nueva estación de València Sud se abrirá al público el próximo mes de enero, tras completar la última fase de obras y disponer de los ascensores operativos, ya que uno de los principales objetivos de esta actuación ha sido dotar de plena accesibilidad a estas instalaciones”, ha detallado. Una vez en servicio esta estación, las 147 estaciones, apeaderos y paradas de metro y tranvía de Metrovalencia serán aptas para el acceso de Personas de Movilidad Reducida.

Accesibilidad universal

València Sud era la única estación de la red de Metrovalencia que no era universalmente accesible. "Se decidió realizar un esfuerzo para construir unas nuevas instalaciones resilientes frente a fenómenos meteorológicos y aptas para todas las personas, gracias a los tres ascensores instalados”, ha explicado Martínez Mus. En este sentido, el conseller ha recordado que ha sido necesario adaptar València Sud a la normativa vigente en materia de accesibilidad y cumplir también con las exigencias de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria para su puesta en servicio.

Las obras pretenden también que refuerce su papel de nodo intermodal , es decir, que permita a los usuarios el cambio fácil entre medios de transporte diversos. En concreto, contará con acceso directo a la zona de aparcamiento disuasorio gratuito de 506 plazas, 14 destinadas a personas con movilidad reducida, conexión ciclopeatonal y un rápido acceso a las Líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia.

La nueva estación de València Sud / FGV

Los trenes pararán algo más adelante

Con estas nuevas instalaciones los trenes pararán aproximadamente 150 metros más adelante que hoy en día, prácticamente en el centro del aparcamiento. De esta forma los viajeros descenderán y se desplazarán por el nuevo acceso inferior con mayor comodidad y verán reducida la distancia hasta el parking. Además, el paso inferior actual estará destinado como acceso para el personal interno de FGV y como salida de emergencia, frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes.

Todos los trabajos se desarrollan dentro del contrato de emergencia destinado por Ferrocarrils de la Generallitat Valenciana (FGV) a la recuperación de las vías e infraestructuras de València Sud, dotado con más de 28 millones de euros de presupuesto. El plan general de reconstrucción de Metrovalencia tras las riadas incluye una inversión de 140 millones de euros y permitió recuperar el servicio el pasado junio. Ahora se ultiman diferentes trabajos como los que tienen lugar en València Sud.

En conjunto, en estas instalaciones FGV ha completado la rehabilitación de 8 vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total se renuevan 10.000 metros de vías.

La nueva estación de València Sud / FGV

Un puesto de mando en altura

En total, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento de las instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

Además, en el proceso de reconstrucción del conjunto de instalaciones de València Sud se ha incluido la instalación de un nuevo Puesto de Mando que sustituya el arrasado por el agua. El nuevo centro de control está instalado en la primera planta del edificio principal y contará con un equipo alternativo que es el que actualmente está en funcionamiento en los talleres de Machado.