La nueva manifestación contra Mazón exigirá que entregue su acta: "No vamos a dejar pasar página"

La nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por entidades sociales para este sábado, día 27, en València, reclamará que el ya expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y se presente a declarar en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, así como "responsabilidades y justicia". "Esta vez se han equivocado, no vamos a dejar pasar página", han garantizado desde las asociaciones de víctimas. Así lo han explicado este martes ante las Corts representantes de entidades cívicas, sociales y sindicales, asociaciones de víctimas, el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER). Han avanzado detalles de la marcha del sábado, que partirá a las 18.00 horas de la plaza del Ayuntamiento con la calle de las Barcas y recorrerá Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, Paz, Reina, Brodadors y Micalet y acabará en la plaza de la Virgen de la capital.

Desde las entidades convocantes han recordado que, después de más de un año de "movilizaciones y presión popular", Mazón ha dimitido como president de la Generalitat, pero han recalcado que "todavía conserva su acta de diputado" en las Corts, lo que le permite "seguir aforado y lejos de donde tendría que estar: ante la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana. En este contexto, han denunciado que el nuevo gobierno de la Generalitat presidido por Juanfran Pérez Llorca "continúa protegiendo a Mazón y su Consell, los máximos responsables de las 232 muertes provocadas por la catástrofe medioambiental y humana del 29 de octubre de 2024". Además, han censurado, "también por cálculo electoral, continúan con las políticas de muerte que nos han llevado a esta situación".

Así, han acusado al Gobierno valenciano de intentar "imponer una normalidad que no existe" y han señalado que "su reconstrucción se ha basado en reactivar la economía para proteger los beneficios económicos y no para garantizar las necesidades y la seguridad de la gente". De hecho, han advertido de que a día de hoy "todavía hay criaturas en barracones y personas con movilidad reducida que no pueden salir de casa porque no tienen ascensor". Las responsables de los citados colectivos exponen que exigen al 'expresident' Carlos Mazón la renuncia inmediata a su acta de diputado y que reclaman "la dimisión del Consell por cómplice".

"No nos merecemos esta situación"

Como ejemplo de ello, han indicado que, con las fuertes lluvias del pasado 16 de diciembre, los vecinos de l'Horta Sud vieron "con miedo cómo sus calles volvían a anegarse por el alcantarillado en mal estado". Las entidades y asociaciones han considerado que las personas afectadas y el resto del pueblo valenciano "no nos merecemos esta situación" y por ello se hace necesario "volver a salir a las calles": "Cada una de las movilizaciones es un acto de solidaridad y de acompañamiento a las víctimas". Una de las portavoces de estas entidades, Beatriu Cardona, ha explicado que estas fechas navideñas son "dolorosas" para las familias de los fallecidos".

Llorca tiene "buenas palabras, pero no hechos"

Por su parte, Toñi García, que perdió en las inundaciones del 29-O a su marido y su hija, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía valenciana para contar con su apoyo en la manifestación de este sábado y así reclamar la dimisión del Consell "por su negligente gestión del 29 de octubre y para que asuman responsabilidades". "Ha pasado más de un año y, aunque el president de la Generalitat tiene muy buenas palabras, no tiene hechos", ha sostenido sobre Pérez Llorca.

Además, ha criticado que se haya "premiado" a Carlos Mazón con "un nuevo cargo en el que no hace nada, solo cobrar 600 euros de más", un nombramiento --el de portavoz del PP en la comisión de reglamento de las Corts-- por el que las familias de los fallecidos en la dana se sienten "insultados". "Son fechas difíciles e inasumibles para nosotros, no hay una normalidad como nos quieren hacer creer (...); no hay 'Feliz Navidad', hay dolor y pena y por eso necesitamos más que nunca que no nos olviden", ha expresado.

"Es inviable pasar página"

En esta misma línea, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha incidido en que ahora "más que nunca" necesitan el apoyo de la ciudadanía porque estas fechas "son más complicadas que cualquier otro mes", puesto que "las ausencias son más palpables". "Cuando en televisión aparecen las familias unidas, las nuestras no podemos estarlo ni poder tener esa conciliación que --el conseller-- Rovira siempre habla para él", ha apuntado.

Dicho esto, ha proclamado: "No es que no podamos tenerlos --a sus familiares--, es que es inviable pasar página como dijo en el Día de la Constitución --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo. No vamos a pasar página, no vamos a dejar que se pase página como otras veces han hecho en otros casos. Esta vez se han equivocado, no vamos a dejar pasar página". Y ha confiado en que el próximo 9 de enero, cuando se "inaugura el curso judicial", Mazón acuda a los juzgados de Catarroja: "Esperemos que cumpla".