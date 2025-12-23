Pérez Llorca liga el congreso del PP en la Comunitat Valenciana al avance de la reconstrucción tras la dana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Lloca, ha situado este martes en Alicante el calendario interno del PPCV en la misma línea argumental que viene usando desde su llegada al Palau: primero, reconstrucción; después, partido. El jefe del Consell ha defendido la creación de una gestora “con todas las sensibilidades” para “reforzar” al PP valenciano y ha evitado poner fecha al congreso regional, que ha aplazado a medida que avance la recuperación tras la dana. “No era el momento para hacer un proceso electoral en la Comunidad Valenciana habiendo una reconstrucción en marcha”, ha sostenido, al tiempo que ha admitido que el partido “tiene que contar con la voz de los militantes”, aunque “no es el momento”.

Pérez Llorca, que encabeza la comisión transitoria diseñada por Génova para pilotar la transición tras Carlos Mazón hasta el congreso previsto para 2026, ha insistido en que su preocupación no está en la candidatura de 2027. “No me preocupa ser candidato, me preocupa hacer un buen trabajo”, ha afirmado. “No vivo obsesionado con eso. Estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo, todos tendremos claro quién será el candidato”. En esa misma línea, ha apuntado que “el futuro ya determinará quién es la persona idónea” para liderar al partido en las próximas elecciones autonómicas.

Paso a paso

El presidente ha defendido el encaje interno alcanzado por la dirección nacional del PP, que ha apostado por una fórmula de integración con equilibrios entre familias y cuotas territoriales. La comisión transitoria incorpora como secretario general al alcalde de Benavites y diputado en el Congreso, Carlos Gil, un perfil vinculado al presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial, Vicent Mompó, y sitúa a Esteban González Pons al frente del Comité Electoral, además de sumar a vocales con responsabilidades orgánicas y de gobierno.

En su valoración pública del nuevo “número dos”, Pérez Llorca ha destacado el significado político de que la secretaría general recaiga en un alcalde. “Estoy encantado de que un alcalde sea también secretario general, creo que los alcaldes tenemos un concepto de la política diferente al resto. Vivimos de forma directa los problemas de la gente”, ha defendido. A su juicio, la experiencia municipal de Gil puede aportar un plus en el contexto actual: “Sabe lo que necesita un alcalde afectado por la dana. Ese perfil nos va a hacer un partido más centrado y vinculado al servicio público”.

Sobre el congreso regional, el presidente de la Generalitat ha justificado el aplazamiento por el propio contexto institucional de los últimos meses. “Hubiera sido una irresponsabilidad plantear un congreso orgánico del PP cuando se tomó la decisión que se tomó”, ha señalado, en referencia a la transición tras Mazón. Ha reiterado que “tiene que haber congreso regional donde los militantes se manifiesten”, pero ha condicionado su celebración al calendario de reconstrucción: “A medida que avance la reconstrucción y 2026, si no hay más percances e inconvenientes, podremos afrontar el congreso”.

“Anomalía democrática”

En su comparecencia, Pérez Llorca ha sido preguntado también por la Sindicatura de Comptes, después de que la institución haya puesto el foco en su auditoría de 2024 en la contratación de la Generalitat y en una cifra récord de expedientes tramitados por enriquecimiento injusto, fuera de contrato y, por tanto, fuera del circuito ordinario de control. El informe, además, cuestiona aspectos del patrocinio del festival “Som de la Terreta”, impulsado durante la etapa de Mazón, con objeciones sobre la justificación de la urgencia, la valoración técnica o la verificación de compromisos vinculados a la recaudación.

El presidente ha asegurado que le “preocupan todas las recomendaciones” del órgano fiscalizador y ha defendido que cualquier advertencia será atendida “con respeto”. Pero ha situado parte del debate en el bloqueo político de la renovación de los órganos estatutarios. “Me gustaría que la Sindicatura de Comptes estuviera formada por las personas que toca y que la renovación de los órganos estatutarios no estuviera bloqueada. Eso va contracorriente, es una anomalía democrática”, ha afirmado. Pérez Llorca ha expresado su deseo de que los informes se elaboren “desde criterio técnico y profesional” y ha sostenido que la permanencia de los actuales responsables “sí que influye a la política y no a la alternancia democrática”.

En esa misma conversación, el jefe del Consell ha traslado su posición sobre la renovación pendiente de varios organismos y el papel de la izquierda. “Esa pregunta habría que hacérsela a Diana Morant”, ha respondido al ser interpelado por la posibilidad de acuerdos con el PSPV. A continuación ha defendido que los resultados electorales deben reflejarse en los órganos: “Quiero que el PSPV esté representado en la Mesa de las Cortes y en À Punt y que los órganos estatutarios estén representados en base a los resultados, que es lo que dicen los estatutos”.

Extremadura y Vox

Pérez Llorca también ha valorado la lectura política de las elecciones autonómicas en Extremadura, donde el PP ganó con 29 escaños pero sin mayoría absoluta, en un escenario de fuerte subida de Vox y desplome del PSOE. El presidente ha enmarcado el resultado en una dinámica estatal. “Hay una tendencia general a que el PP gane en todas las comunidades. Hay un cambio de ciclo político y todo apunta a que Feijóo tiene que ser el presidente de todos los españoles”, ha afirmado.

Respecto a la relación con Vox, socio parlamentario clave, ha defendido la “normalidad” en los contactos y ha apelado a la singularidad del momento valenciano. “Los dos partidos hemos tenido en cuenta que la situación que se vive en la Comunidad Valenciana es peculiar, extraordinaria, y que tenemos que dejar de lado las diferencias para pensar en la sociedad”, ha asegurado. En ese contexto, ha lanzado un reproche a la oposición de izquierdas: “Esa altura de miras no la ha tenido Compromís ni el PSPV”. Y ha añadido: “Espero que Vox siga teniendo esa altura de miras. Hasta hoy no hay ninguna sospecha que diga lo contrario”.

Comisión Mixta

Otro de los ejes de su intervención ha sido la Comisión Mixta con el Gobierno central para coordinar la reconstrucción tras la dana, acordada con Pedro Sánchez más de un año después de la tragedia. El presidente ha señalado que el órgano “tendría que haber funcionado a la semana de la dana o si me apuran al mes” y ha calificado de “anomalía” el retraso en su constitución. “Ahora lo que no se puede pretender es que resuelva en un mes o dos el trabajo anterior”, ha advertido.

Pérez Llorca ha dicho “creer” en la comisión y ha remarcado la importancia de incorporar a los alcaldes de los municipios afectados: “Darle voz a los alcaldes es importante”. Pero ha condicionado su utilidad a la voluntad del Ejecutivo central de tocar normas para acelerar la ejecución. “La comisión no servirá de nada si no hay un compromiso del Gobierno por hacer cambios normativos que permitan dar celeridad a las obras de recuperación y, especialmente, a las de la seguridad”, ha señalado antes de añadir: “La comisión tiene que servir para impulsar las reformas legislativas”.

El jefe del Consell ha ejemplificado esa necesidad con la situación de los ayuntamientos. “Es incomprensible que más de un año después un ayuntamiento que dispone del dinero no haya podido iniciar una licitación porque no ha habido cambios normativos”, ha afirmado, antes de “romper una lanza” a favor de la administración autonómica en algunas actuaciones: “Los puentes que ha tenido que hacer la Generalitat están casi todos terminados”. “En situaciones excepcionales hay que adoptar medidas excepcionales en cambios normativos”, ha finalizado.