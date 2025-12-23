El PSPV ofrece sus votos al PP para echar al alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores

El PSPV-PSOE ha exigido hoy al nuevo secretario general del PPCV, Carlos Gil, que se estrene pidiendo la dimisión del alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores y ha acusado al Partido Popular de ponerse de perfil ante el caso Jérica. Así se ha pronunciado este martes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha lamentado que “el PPCV no haya sido capaz siquiera de condenar públicamente los hechos que conocidos la semana pasada y que no pueden quedar sin respuesta” y ha anunciado que los socialistas valencianos ponen a disposición del PP los votos de sus concejales en Jérica para una moción de censura. “Hay que liberar al municipio de un alcalde imputado”, ha declarado Mascarell.

Pregunta a Pérez Llorca

En este sentido, el dirigente socialista ha dicho que “es intolerable que el nuevo president de la Generalitat encubra a un presunto acosado de menores” y ha exigido a Pérez Llorca que “se deje de medias tintas y nos diga desde cuándo sabe que a uno de sus alcaldes se le está investigando por acoso sexual a menores”. Además, ha subrayado que “mirar hacia otro lado no es la solución, se necesitan medidas urgentes y contundentes”. Con todo ello, Mascarell ha reclamado a Carlos Gil, nuevo secretario general del PPCV, que “ponga orden en sus partido y le exija el acta de concejal al todavía alcalde de Jérica, depure las responsabilidades de todos los que le han encubierto, tanto a nivel provincial como regional.