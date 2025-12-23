El Gobierno destina casi 43 millones para regenerar nueve playas valencianas en mal estado

Las máquinas y los operarios desembarcarán en nueve playas de la provincia de Valencia, que se encuentran en mal estado, con el objetivo de regenerarlas en un plazo máximo de cinco meses y dejarlas a punto para la temporada de baño y verano. El responsable del proyecto es el Ministerio parala Transformación Ecológica y el Reto Demográfico que destina 42,6 millones de euros a esta actuación, calificada como "la mayor inversión realizada en regeneración de la costa en la historia de España", y que beneficiará a las localidades de Canet d'En Berenguer y Sagunt, en el Camp de Morvedre; y Sueca y Cullera en la Ribera Baixa.

Las playas incluidas en este proyecto son:

Canet,

Almardà,

Corinto,

Malvarrosa,

El Perellí,

El Pouet,

Les Palmeres,

El Marenyet

y l'Estany.

En todas ellas, los trabajos se centrarán en un aporte masivo de arena como sedimento, que permitirá ampliar la anchura del litoral.

Las acciones detalladas

Los trabajos comenzarán por las playas del Marenyet y del Estany de Cullera, con una superficie de actuación de 2,9 metros de longitud. Allí se restaurarán las dunas, se mejorarán los accesos, se construirán los espigones y se retirarán estructuras marítimas, además de realizar otras acciones de carácter ambiental. Para la regeneración del litoral, cuyo objetivo es conseguir un ancho útil de 40 metros en las zonas más comprometidas, se dragará arena del banco submarino situado frente a la costa de Sueca y Cullera, a 11 kilómetros de la costa, que llegará a través de un sistema de tuberías flotante, sumergidas y terrestres. En total se estima un aporte de 1,07 millones de metros cúbicos de arena.

Por su parte, la regeneración de las playas del Camp de Morvedre comprende una superficie de 5,2 kilómetros del litoral, entre la gola de Queralt y el puerto de Siles. Allí se despositarán 1.262.840,77 metros cúbicos de arena proveniente de una distancia de 46,5 kilómetros; son más de 500 piscinas olímpicas de sedimentos. En esta zona, se realizarán otros trabajos como la recuperación de las dunas al norte de la gola de Quartell; se llevará a cabo una revegetación de las especies y se instalará un vallado blando de protección.

En la zona de la Ribera, se actuará en un tramo de 3.500 metros comprendido entre la Gola de El Perelló y la del Rey. Los trabajos buscan un incremento medio de la anchura de la playa de 22 metros de ancho y, para ello, se depositarán 705.000 metros cúbicos de arena procedentes del banco submarino Sueca-Cullera, a una distancia de 9,4 kilómetros, aproximadamente. Además, se pretende recuperar el dunar junto al paseo marítimo, con un ancho medio de siete metros, donde se instalará también un vallado blando de protección.

Obras frente a inundaciones en la Barxeta

El Miteco ha aprobado, también, un presupuesto de 14,7 millones de euros para adaptar el barranco de Barxeta, que atraviesa poblaciones como Carcaixent y Alzira, frente a riesgos de inundaciones futuras, es decir, frente a fenómenos similares a la dana del 29-O. El cauce suele ir al límite de su capacidad en episodios de lluvias intensas, como ocurrió en abril de este año. El proyecto -se ubica dentro del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia- abre ahora la licitación para sus dos fases y se podrán presentar ofertas hasta el 3 y 10 de febrero, respectivamente.

Imatge del Barranc de Barxeta al seu pas per Carcaixent. / Perales Iborra

Las obras se centrarán en el tramo que discurre por Carcaixent. La primera fase creará un canal de alivio del barranco de Barxeta hacia el río Xúquer, con un presupuesto de 5 millones; mientras que la segunda fase consiste en la construcción de muros de contención y la renaturalización del nuevo cauce del barranco. En este caso, el proyecto se valora en 9,7 millones. Los trabajos deberán estar listos, como así se estipula en el pliego de condiciones de la licitación, en un plazo máximo de un año.