El sorteo de Navidad roza la Comunitat Valenciana y deja 47 millones en 19 municipios

La Comunitat Valenciana ha recibido 47,3 millones durante el sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una cifra algo mayor que la repartida durante el Gordo de 2024, cuando la Comunitat fue agraciada con 41 millones, aunque se repite el vacío que el primer premio hizo ya el año pasado a las tres provincias valencianas. Este año, viajó íntegramente a las provincias de León y Madrid, y el segundo se vendió completo en la capital española, sin rastro tampoco en las administraciones de lotería valencianas.

Quienes se han llevado las mayores alegrías han sido quienes han comprado décimos en diferentes administraciones de la provincia de Alicante, la mayor beneficiada por el sorteo. En concreto, Moraira, Elda, Alcoy y Alicante han sido las localidades en las que más premios se han repartido, todas ellas alicantinas. En Moraira han recaído más de 21 millones de euros de un cuarto premio, mientras que en Alicante han sido 10 millones de un tercero, seguido por Alcoy, con 9,6 millones del último premio en salir, uno de los quintos. También en Elda han recaído 2,2 millones de un quinto premio, del que se han vendido 38 series.

Los premios de la Lotería de Navidad en la Comunitat Valenciana: reparto por provincias Visualización interactiva de los premios de la Lotería de Navidad en la Comunitat Valenciana, mostrando el reparto por provincias.

Cero euros para Castellón

El Gordo y todos sus subpremios han ignorado por completo a la provincia de Castellón. En ninguna de sus localidades se han vendido números premiados, a pesar de que se había jugado un 2% más que el año pasado. En concreto, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, se habían vendido papeletas por valor de 48,4 millones de euros.

En total, en la Comunitat Valenciana los compradores se jugaban 425.409.780 euros, es decir, algo más de 425 millones de euros. En Valencia, lo comprado ascendía a 224 millones, mientras que en Alicante llegaba a 152. Y es que la valenciana es la cuarta autonomía en la que más lotería se compra para el sorteo de Navidad, por detrás de Madrid, Andalucía y Cataluña.

Alicante se lleva 44,4 millones

Por provincias, Alicante es la que más cantidad se lleva de los diferentes premios. Cero euros del primero y del segundo, pero 10,2 millones del tercer premio. De los cuartos, ha recibido 22 millones, mientras que, de los quintos, han sido 12,2 millones.

En cuanto a Valencia, la provincia ha recibido sobre todo cantidades derivadas del tercer premio de este sorteo de lotería, el 90693, con 50.000 euros por décimo. En concreto, ese número ha dejado 1,7 millones de los 2,8 que se han recibido en toda la provincia. Los cuartos premios han dejado 800.000 euros y los quintos, 324.000.

La comarca más premiada

La Marina Alta se ha convertido, con 21,3 millones de euros, en la comarca más agraciada en este sorteo, en el que 21,1 millones han ido a parar a Moraira, con 105 series vendidas. Una serie, es decir, 200.000 euros, han tocado, además, en Pedreguer, localidad de esta misma comarca. La vecina Marina Baixa ha recibido 682.000 euros, mucho menos.

La segunda comarca más afortunada ha sido, por su parte, L’Alacantí, por el efecto de la suerte lotera del 90693, el tercer premio repartido en dos administraciones de la capital alicantina, y del 18669, un quinto premio vendido, entre otros lugares, también en Sant Vicent del Raspeig. La suerte se ha extendido por la provincia de Alicante también en la comarca de l’Alcoià, donde en Alcoy se han vendido 160 series (es decir, 1.600 décimos) del 18669, uno de los ocho quintos premios, y en Onil un décimo del 90693, el tercer premio, que ha dejado 50.000 euros en la localidad.

Por su parte, en el Vinalopó Mitjà han recaído 2,2 millones de euros, en concreto, en Elda, por las papeletas vendidas del número 77715 sobre el que también ha recaído uno de los quintos premios.

Importe de los premios por municipios Mapa coroplético

El año pasado, en el primer sorteo de Lotería de Navidad postdana, a la comarca de l’Horta le correspondieron un total de 16,72 millones de euros en premios, un destello de alegría en unos municipios que todavía luchaban contra el fango y el dolor tras la barrancada. Este año, el año Ia de la nueva vida de l’Horta Sud, son 1,3 millones los que han llegado a las administraciones de lotería de la zona cero de la dana. Manises, afectada en un pequeño porcentaje de su territorio, ha sido regada con 772.000 euros. En concreto, la administración de la Avinguda dels Tramvies 12 verá cómo van a recoger sus premios por valor de 500.000 euros los compradores de los décimos con el número 90693, agraciado con el tercer premio del sorteo. Alaquàs ha repartido 322.000 euros en premios y Algemesí 60.000 euros.

Mientras que el año pasado fue la localidad en la que más premios se recogieron, con 13,26 millones de euros, este año no ha sido así. En concreto, la capital ocupa el puesto número 13 en la tabla de los 19 municipios en los que se han vendido números premiados. En las administraciones del cap i casal han sido, esta vez, 200.000 euros los que se han repartido en premios. Han recaído en la administración número 92 de la ciudad, en la calle Padre Vicent, en el barrio de En Corts, donde a buen seguro recordarán toda la vida el número premiado, el 78477, uno de los dos cuartos premios.

Moraira y Alicante a la cabeza

Solo 19 municipios han sido tocados por la suerte en este sorteo y, entre ellos, algunos forman un estelar ‘top 4’ en dinero repartido, a mucha distancia del resto. Se trata de cuatro localidades alicantinas encabezadas por Moraira, donde el total de premios asciende a 21,1 millones de euros, mucho más que un pellizco. Las administraciones de Alicante capital, con la mitad, 10 millones, ostentan el segundo puesto en el podio, por encima de Alcoy, con 9,6 millones repartidos, y Elda, con 2,2 millones. A mucha distancia, le siguen Manises (772.00 euros), Benidorm (682.000 euros), Gandia (660.000 euros), Alzira (500.000 euros), Alaquàs (322.000 euros), Sant Vicent del Raspeig (300.000 euros), Mislata (250.000 euros), Pedreguer (200.000 euros) o València (200.000 euros).

Por debajo de esa cantidad, se encuentran en la tabla de ganadores del sorteo municipios como Torrevieja (116.000 euros), Alfara del Patriarca (60.000 euros), Algemesí (60.000 euros), Benissanó (50.000 euros), Onil (50.000 euros) y Orihuela (6.000 euros).