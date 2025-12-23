La Politècnica de Valencia y la excelencia académica lideran los IX Premios Cátedra China

La Fundación Cátedra China ha presentado oficialmente a los galardonados de su IX Edición de Premios Anuales, una distinción que surge tras un análisis detallado de aquellas candidaturas que han demostrado un compromiso excepcional en el fortalecimiento de los vínculos entre España y el gigante asiático. En un acto celebrado en Madrid el pasado 22 de diciembre, el jurado subrayó la importancia de estos reconocimientos para fomentar un ecosistema de colaboración y respeto mutuo en ámbitos tan estratégicos como la educación, la medicina y la conectividad global.

El hito de la UPV en el gigante asiático

En el ámbito de la educación superior, la Universidad Politècnica de Valencia (UPV) ha sido distinguida por su decidida apuesta por la internacionalización y la cooperación académica. La institución destaca por mantener más de 53 convenios activos con entidades chinas, un esfuerzo que ha culminado en la inauguración del Beihang Valencia Polytechnic Institute en la ciudad de Hangzhou

Este centro se posiciona como un referente histórico al ser el primer centro universitario español establecido en territorio chino. Su actividad se centra primordialmente en el área STEM, permitiendo que el alumnado acceda a programas de excelencia y obtenga titulaciones oficiales válidas en ambos países, lo que supone un avance significativo en la transferencia de conocimiento técnico y académico.

Innovación quirúrgica y transferencia científica

Otro de los pilares de esta edición ha sido el reconocimiento a la excelencia en medicina, otorgado al doctor Diego González Rivas. El cirujano ha desarrollado una labor revolucionaria en el Shanghai Pulmonary Hospital, donde ha liderado la implementación de la técnica UNIPORTAL, un procedimiento de cirugía torácica mínimamente invasiva realizado a través de una sola incisión.

La trayectoria de González Rivas ha sido calificada como un puente fundamental para la ciencia, logrando ser el primer médico extranjero en obtener el Premio Nacional de Medicina de China en Innovación. Su trabajo no solo se limita a la práctica clínica, sino que se ha consolidado como un modelo de transferencia de conocimiento de vanguardia que salva vidas en ambos contextos geográficos.

Integración social y conectividad aérea

En la categoría institucional, el jurado ha premiado a la Junta Municipal del Distrito de Usera por convertir este barrio de Madrid en un ejemplo de convivencia intercultural único en el continente europeo. A través de proyectos de remodelación urbana y el apoyo constante a hitos culturales como el Año Nuevo Chino, el distrito ha logrado integrar la identidad de sus residentes chinos de manera orgánica, fortaleciendo el tejido social y comercial de la zona.

Finalmente, el sector corporativo ha reconocido la trayectoria de Air China, que celebra dos décadas de operaciones en España. Con una operativa que alcanza los 46 vuelos directos semanales y el transporte de cerca de 600.000 pasajeros cada año, la aerolínea no solo conecta Madrid con Beijing, sino que actúa como un nodo estratégico que vincula las conexiones de China con el mercado de América Latina. Según el jurado, todos estos premiados simbolizan la culminación de años de esfuerzo por entender que la relación bilateral es clave para el desarrollo social y económico mutuo.