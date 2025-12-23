Las víctimas de la dana dejan carbón a Mazón, Llorca y varios consellers

Las asociaciones de víctimas y afectados por la dana han querido hacer un gesto simbólico para reprobar a Carlos Mazón y a medio Consell por su actuación en la gestión de la emergencia y un comportamiento político posterior que consideran que no estuvo a la altura. Tras hacer declaraciones a los medios frente a las Corts sobre los motivos de la manifestación del próximo sábado, los representantes de las entidades y asociaciones trataron de acceder a las Corts por la puerta principal para hacer entrega de una cesta con carbón para Llorca, Mazón y varios consellers, pero personal de la cámara les informó de que debían hacerlo por registro de entrada. Entraron finalmente por el acceso de la olivera, donde se encuentran las dependencias del Registro.

Allí rellenaron una solicitud dirigida a la Presidencia de las Corts para que esta haga llegar este 'regalo' a algunos diputados de la cámara, como es el caso de Carlos Mazón, y también solicitan que le sea entregado a Juanfran Pérez Llorca y a los consellers Susana Camarero, Miguel Barrachina, José Antonio Rovira y Marciano Gómez por su "negligente actuación durante el día 29 de octubre de 2024, que resultó en la muerte de 230 personas".