Casi 3.000 personas se quedan sin las ayudas al alquiler de la Generalitat por falta de fondos

Casi 3.000 personas en la Comunitat Valenciana se han quedado fuera de las ayudas al alquiler de la Generalitat por falta de presupuesto y pese a cumplir con los requisitos, casi una de cada cuatro del total. Así figura en la resolución publicada hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la que se notifican los listados definitivos relativos a la concesión de ayudas al alquiler de viviendas incluidas en el Plan estatal 2022-2025 que cofinancian el Gobierno y las comunidades autónomas.

En el caso de la C. Valenciana, la Generalitat ha aceptado 9.762 peticiones, mientras otras 2.969 quedan sin cubrir pese a haber sido presentadas en tiempo y forma por esa ausencia de fondos, que se produce en plena crisis de acceso a la vivienda ante el ascenso meteórico de los precios tanto de compra como de alquiler. Hay otras casi 10.000 peticiones que han sido desestimadas por falta de documentación o por no cumplir con los plazos, pero que en todo caso evidencian de nuevo las dificultades de cada vez más personas para disponer de un techo bajo el que vivir.

Desde la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de Susana Camarero garantizan una ampliación de crédito para atender a todos los demandantes de la ayuda que cumplen con los requisitos y señalan que es habitual que se incorporen recursos a posteriori para cubrir a todos los solicitantes con derecho a percibir la subvención.

Inicialmente, la convocatoria de ayudas publicada por la Generalitat para 2025 fue dotada con 16,5 millones de euros, de los que 11,2 millones (más de dos tercios) los aportaba el Gobierno de España y 5,3 millones, la administración autonómica. A inicios de diciembre se acordó una ampliación de crédito de la convocatoria, capitalizada de forma íntegra por el Ejecutivo central, que aportó otros 7,1 millones, elevando la cuantía total hasta los 23,7 millones. El Consell no incrementó sus desembolsos.

Una cantidad que, sorprendentemente, se ha reducido este año respecto a 2024 pese a que los precios siguen su escalada. En el ejercicio anterior se destinó de inicio una candidad idéntica, 16,5 millones, entre Gobierno y Consell. La Generalitat aportó 7,1 millones frente a los 5,3 millones actuales, un 25 % menos, mientras el Ejecutivo pagó tras la ampliación de crédito 20 millones frente a los 18 millones de este 2025. En total 27 millones frente a los 23 de este año.

El PSPV habla de "escándalo"

El PSPV ha denunciado este martes esa diferencia entre las aportaciones del Consell y del Gobierno, achacando a la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca esa desatención a casi 3.000 familias que cumplen los requisitos para percibir la subvención pero que no la ingresarán, al menos de momento, por la insuficiencia presupuestaria. Los socialistas han recordado el énfasis que ha puesto el nuevo president desde su llegada al poder y han tachado de "escándalo" que sitúe la vivienda "como prioridad mientras deja tiradas a miles de familias".

El portavoz de Vivienda del PSPV en las Corts, Benjamí Mompó, ha sido el encargado de criticar que la Generalitat "sólo pone cinco millones frente a los 18 millones del Gobierno de España" y ha lamentado que el PP "prefiera regalar 1.000 millones a los más ricos en lugar de dar soluciones a las familias valencianas", en alusión a las rebajas fiscales del Consell y de Vox.

Según el socialista, la Generalitat "le da portazo" a uno de cada cuatro solicitantes de ayuda "por falta de presupuesto", esas 2.929 personas que "cumplían los requisitos y quedan fuera de las ayudas", según critica Mompó. "Los valencianos y las valencianas tienen que saber que esta es la política del PP apoyada por Vox de engordar las cuentas de los que más tienen en lugar de preocuparse por el principal problema de la gente”, ha concluido el diputado autonómica.

El Consell defiende su gestión

Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, tildó de "hipócritas" las críticas del PSPV, a quien acusó de haber dejado "abandonados" a "miles de valencianos" solicitantes de esta ayuda durante los mandatos del Botànic.

Fernández defiende que el año pasado, ya con Carlos Mazón en el Palau, fue la "primera vez" en la que "ningún solicitante que cumplía con los requisitos para recibir la ayuda se ha quedado sin ella". Un hecho que contrapone con los gobiernos de izquierdas, que "nunca dejó a cero este apartado", según ha expuesto la conselleria en una nota.

Asimismo, el alto cargo destaca que el Consell ha "ampliado las cuantías" de la subvención para "adaptarlas al mercado" y al "encarecimiento del coste de la vida". Así, afirma que las actualizaciones han elevado entre 100 y 230 euros al mes esos importes. Igualmente, contextualiza que en este ejercicio se han registrado 3.000 solicitudes más que el año anterior.