La candidatura de l'Albufera como Reserva de Biosfera alerta sobre los riesgos de modificar la Ley de l'Horta

“La modificación y el debilitamiento de la Ley de l’Horta de València supondría un riesgo añadido para la protección del paisaje agrario histórico, la regulación del uso del suelo periurbano y la resiliencia ecológica del sistema frente a eventos climáticos extremos”. Con estas palabras, la candidatura de l’Albufera como Reserva de la Biosfera, redactada por impulso del Ayuntamiento de València alerta sobre los riesgos de restar protección medioambiental.

Esa modificación de la Ley, así como la supresión del organismo que controlaba y salvaguardaba el cumplimiento de dicha norma, fueron ejecutadas por el Consell a principios de este año, con la justificación de “simplificar estructuras, ahorrar costes y evitar duplicidades”. En concreto, la reforma de la ley aprobada por el Consell flexibiliza la construcción de vivienda en las parcelas con protección de Huerta Grado 3, las más degradadas, siempre que estas viviendas se levanten en los municipios afectados por las inundaciones o en aquellos que sufran “emergencia habitacional”. Ahora, la candidatura, que llegará antes de que acabe el año al organismo, incluye esa modificación de la norma en el apartado de “presiones indirectas y conflictos administrativos”.

“Presiones significativas”

Fuentes implicadas en la candidatura explican, eso sí, que esa frase no equivale a una oposición del Ayuntamiento ni de la candidatura al posicionamiento del Consell respecto a la Ley de l’Horta, sino al reconocimiento de conflictos territoriales. Explican que se han tenido que incluir en la candidatura -que tiene un formato cerrado y tiene que responder a solicitudes de información de determinados asuntos- referencias a temas sobre los cuales no hay acuerdos territoriales. Lo mismo, indican estas fuentes, ha ocurrido en el asunto de la caza, en el que cazadores y ecologistas han discrepado desde el inicio de la redacción sobre el impacto de la actividad cinegética sobre las aves.

Arrozales de la Albufera en una imagen de archivo / JM LOPEZ

Pero el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV identifica algunos riesgos más, en este mismo capítulo dedicado a las “presiones indirectas y conflictos administrativos”, en el capítulo de “objetivos de la Reserva de la Biosfera”. “El territorio enfrenta presiones significativas derivadas de la contaminación difusa, la urbanización periférica, la intensificación agrícola, el cambio climático y la sobreexplotación hídrica”, indica el documento, que se ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València. Se debe enviar al Organismo autónomo de Parques Naturales antes de que acabe el año, y enviar a la Unesco no después de septiembre de 2026.

En este mismo apartado, se señalan “complejidades administrativas asociadas a la superposición de competencias entre administraciones locales, autonómicas y estatales”, sobre todo en materia de gestión del agua, planificación urbanística, conservación ambiental y usos agrarios. “Exige una coordinación efectiva y un marco estable de gobernanza intersectorial”, destaca el documento de la candidatura.

La Ley de l’Horta, “marco esencial”

El documento de candidatura desgrana asimismo “presiones estructurales relacionadas con el cambio climático”, que agrava fenómenos como la subida del nivel del mar, la salinización del acuífero o la recurrencia de los episodios de las lluvias torrenciales como la dana. Es en este punto en el que se indica que “la modificación y el debilitamiento de la Ley de l’Horta de València” supondría “un riesgo añadido para la protección del paisaje agrario histórico, la regulación del uso del suelo periurbano y la resiliencia ecológica del sistema frente a eventos climáticos extremos”.

“Dicha ley constituye un marco estratégico esencial para preservar la continuidad ecológica y funcional entre la huerta, el parque natural y el conjunto de la cuenca de l’Albufera”, se reconoce en el borrador de candidatura. Por eso, se considera que “su modificación sin criterios ambientales podría intensificar la fragmentación territorial y aumentar la vulnerabilidad del humedal ante los impactos climáticos”.

Aves en los arrozales cercanos al Tancat de la Pipa / Francisco Calabuig

Superposición de competencias

Otro de los riesgos o presiones, añaden, es la superposición de competencias entre administraciones, como en materia de agua, agricultura, urbanismo, medio ambiente y turismo, así como dificultades en la aplicación efectiva de la normativa ambiental. Unas barreras que pretende superar la Reserva de la Biosfera desde “un marco estable de gobernanza intersectorial”.

Pero, además, se detallan algunas de las “presiones” medioambientales, como las asociadas con la pérdida de la calidad del agua, que achacan a la llegada de aguas residuales sin tratar al humedal o los episodios de lluvias torrenciales que acarrean, “de manera descontrolada y en espacios breves de tiempo, grandes volúmenes de aguas no tratadas y residuos urbanos e industriales”. Asimismo, se detecta un exceso de aportes de nitratos, fosfatos y productos fitosanitarios. “Han convertido el lago en un humedal hipereutrófico, con alta carga de nutrientes y muy pobre en oxígeno”, destacan.

También en materia de agua, las causas de la “presión” se asocian en el documento con “un crecimiento excesivo de las zonas urbanas e industriales” y con los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales, “que parecen estar al límite de su capacidad”.

La caza y las aves acuáticas

También en este capítulo hay referencias a la caza como “uno de los impactos y amenazas más significativas para la conservación de especies de aves acuáticas que se encuentran amenazadas o en peligro”. En especial, indica el documento, para la cerceta pardilla, el porrón pardo y la focha moruna, “por el número de aves abatidas cada año y el registro de aves, tanto heridas como muertas por disparo, que ingresan en el Centro de Protección de Fauna de La Granja de El Saler”.

Pero, además, en materia de flora y fauna, se detalla el impacto de las especies exóticas invasoras. En cuanto a la fauna, se habla de peces como el misgurno, la lucioperca, la perca sol o el cangrejo azul. En materia de flora, se habla del helecho de agua y el duraznillo de agua.

Agricultura y turismo

En cuanto a las actividades que se llevan a cabo en el Parc Natural, se indica que la intensificación agrícola, “que lleva asociada la utilización de sustancias químicas como herbicidas, plaguicidas, fungicidas”, supone “un impacto directo en la biodiversidad y, en especial, en ambientes acuáticos como los arrozales”.

Asimismo, se hace referencia a “la afluencia desordenada y masiva de visitantes en determinadas épocas del año y en ambientes concretos”, que “supone un impacto importante tanto para el suelo y la flora, por el pisoteo constante de zonas sensibles, como para la fauna”. “Estas molestias son especialmente significativas durante los periodos vacacionales y festividades, y en primavera y verano, cuando una gran cantidad de usuarios accede a las playas de l’Albufera para tomar el sol y el baño”. Especies de aves como el chorlitejo patinegro son especialmente vulnerables a este tránsito de personas.