La eutanasia marca mínimo desde su aprobación con 16 casos en 2024 en la Comunitat Valenciana

Un total de 16 personas recibieron la prestación para la ayuda a morir, la eutanasia, en la Comunitat Valenciana en 2024, aunque se iniciaron un total de 31 procesos; nueve de las solicitudes fueron denegadas dentro de los supuestos de la ley orgánica 3/2012 y otras seis personas fallecieron durante la tramitación. Así se recoge en el informe anual del Ministerio de Sanidad sobre la eutanasia que se ha difundido este martes.

En el conjunto nacional, se han realizado 426 prestaciones de un total de 929 solicitudes, por lo que las realizadas en la autonomía valenciana suponen el 3,75 % de las ayudas prestadas en todo el país. En este apartado, destaca especialmente Cataluña con 142 eutanasias completadas; es decir, un tercio de las prestaciones realizadas se da allí. En contraposición, Melilla y Ceuta son las únicas comunidades o ciudades autónomas donde no se registró ninguna en todo 2024; tampoco ninguna desde entrada en vigor del derecho.

La tendencia valenciana

Los datos del año 2024 registran una caída del 39,5 % respecto al año anterior; en 2023, 26 valencianos o valencianas recibieron la eutanasia. Entonces, Sanidad autorizó el 46 % del total frente al 51,6 % de este año. Además, con los 16 procesos completados, la autonomía presta la menor cantidad de ayudas a morir desde el año 2021 - fue el ejercicio en que entró en vigor la ley orgánica y este nuevo derecho para la ciudadanía-, cuando se registraron cinco prestaciones. Cabe recordar que la legislación entró en vigor el 21 de junio de ese año, por lo que la posibilidad de acogerse a este derecho solo fue posible durante el segundo semestre de 2021. Desde entonces, 71 personas se han acogido al derecho a finalizar con su vida en la autonomía. En cuanto a los procesos completados, se observa la misma tendencia. En 2024, se resolvieron 31; un 49,5 % menos que en 2023, 56. En los años precedentes, fueron 46 y 10, respectivamente. De nuevo, el 2024 fue el año con menor número desde el año de la entrada en vigor de la ley.

La tendencia en la Comunitat Valenciana contrasta con la observada en el conjunto del país, según las series históricas incluidas en el informe, que es creciente de manera sostenida. De hecho, España registra en 2024 la mayor cifra de prestaciones (426) y de procesos finalizados (929).

Otros datos

Del total de 16 ayudas prestadas, la mayoría -el 68,75 %, es decir, en once de los casos- se hicieron en un hospital. Por su parte, una de ellas -representaría el 6,25 %- se realizó en un centro sociosanitario y las cuatro restantes, el 25 % del total, tuvieron lugar en el domicilio de las personas fallecidas.

Imagen de la puerta de acceso de Urgencias del Hospital Clínico de València. / Francisco Calabuig

El tiempo total transcurrido entre la primera solicitud y la prestación fue de 91,87 días de media, un 11,15 % más que en el conjunto nacional (82,65 días). Entre la primera solicitud y la resolución favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación, transcurren de media 56,33 -la cifra es bastante similar a la nacional, de 52,79 días-, mientras que entre la resolución y la prestación -para esto no hay un plazo legal establecido- pasan 32,60 días de media frente a las 29,47 jornadas de la media nacional. Es decir que la Comunitat Valenciana se encuentra ligeramente por encima en tiempo o tardanza en ambos trámites.

El perfil

El informe también ofrece detalles de la tipología de personas que recibieron la ayuda a pedir, aunque no en todos los apartados se ofrece un desglose autonómico. Por franjas de edad, que sí se detalla, los valencianos más recurrentes son los de entre 50 y 59 años, seguidos por los mayores de 80 años, los de entre 40 y 49 años, los de entre 60 y 69 años y cierran los de entre 30 y 39 años de edad.

El resto de datos solo se concretan a nivel nacional. Por géneros, aunque las cifras son bastante equilibradas, hay una leve mayoría de hombres (50,94 %) que de mujeres (49,06 %). Y, en cuanto a las enfermedades base que llevan a las personas a solicitar la eutanasia, destacan claramente las dolencias neurológicas -son el 46,01 % del total-, seguidas de las oncológicas, que representan el 28,17 %. El resto representan porcentajes por debajo del 5 %.