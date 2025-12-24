La plataforma contra Sánchez de Jordi Sevilla no levanta pasiones en el socialismo valenciano

La plataforma alternativa a Pedro Sánchez que impulsa el exministro socialista Jordi Sevilla no despierta pasiones en el socialismo valenciano. Según ha podido saber Levante-EMV, el político y economista valenciano ha sondeado a históricos del partido para recabar apoyos, aunque sin demasiado éxito. Jordi Sevilla tiene previsto presentar en enero un manifiesto con otras voces críticas del PSOE para lanzar una alternativa socialdemócrata en el partido para, según ha explicado en una entrevista en Europa Press, contrarrestar la deriva "podemita" que en su opinión ha adoptado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, que a su juicio ha convertido las estructuras de la formación en un "club de fans", eliminando los contrapesos internos.

En la sede del PSPV no se pronuncian sobre las declaraciones del exministro valenciano, que no escatima críticas al gobierno de Sánchez y al "cesarismo" que impera en el partido. Prefieren esperar a que el órdago de Sevilla se materialice, si es que ocurre. Marcan todas las distancias con un político que no ha tenido capacidad de influencia en la federación valenciana en el pasado.

La 'aventura' en el PSPV en 2007

Sevilla se postuló en 2007 para la secretaría general del PSPV. El entonces mandatario, Joan Ignasi Pla, dio un paso al lado tras una filtración y un escándalo público. Se interpretó como que el exministro tenía vía libre. Pero en marzo de 2008 Sevilla renunciaba. Alegó que lo suyo siempre había sido "el ámbito nacional" y que había dado pasos por "la renovación" del PSPV movido por José Luis Rodríguez Zapatero. Y hasta ahí llegó la aventura valenciana.

El que no ha dudado en responder ahora ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha reprochado a Sevilla que no ha pisado una sede del PSOE desde "su primera comunión". "Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", ha respondido en tono irónico el ministro en una publicación en la red social X.

Sevilla asegura que está redactando un manifiesto, al que ha hecho referencia el exalcalde de Valladolid, con el objetivo de "recuperar al PSOE para una política socialdemócrata", puesto que en su opinión, el partido lleva unos cuantos años haciendo política más "populista" que socialdemócrata. En este sentido, el exministro ha negado haberse cambiado de signo político ni de tratar de "montar otro tipo de partido". Sin embargo, ha apuntado al "abrazo" entre Pedro Sánchez y el exvicepresidente Pablo Iglesias como el momento en el que se dejaron de aplicar políticas socialdemócratas.

Sevilla anuncia la "recuperación para la socialdemocracia del PSOE", que hasta ahora ha sido la "tradición" del partido y recalca que no pretende "montar otro tipo de partido". Su plan consiste en lanzar un manifiesto tras las fiestas navideñas donde explícitamente quiere que aparezca que "el objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata" porque cree que llevan unos años haciendo política mas "populista" que socialdemócrata. "Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE", pero también "con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España", ha expuesto el exministro. Para ello está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad".

Prevención y resignación

No obstante, admite que también hay mucha "prevención" porque aunque asegura que las personas con las que ha contactado ven la situación como la ve él, algunas no tienen claro que sea el momento para empezar a plantearlo, ya que hay mucha "resignación" y gente "tirando la toalla" porque ha perdido la ilusión. Pero admite que "estas cosas necesitan su tiempo" y para recuperar la ilusión de sus compañeros quiere presentar esta alternativa "en positivo", que "eche a rodar una bola de nieve" y que vaya creciendo "conforme pase el tiempo" y se plasme en un proyecto que dure "como mínimo hasta el Congreso" del partido.

En este punto, Sevilla se muestra convencido de que las elecciones autonómicas -Aragón, Castilla y León y Andalucía- van a ir "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias". A ello, añade, está por ver cómo se gestiona el cambio de María Jesús Montero en la Vicepresidencia primera y el resultado de éstas en las andaluzas. En su opinión, no sería lo mismo una derrota de la vicepresidenta primera que la de un candidato poco conocido como el de Extremadura.

Jordi Sevilla se plantea el verano como plazo, y asegura que si llegado el verano "esto no ha tirado para adelante", dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascual". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado. El exministro se muestra contrario a que ahora su partido se asiente sobre una estructura de "club de fans" de Pedro Sánchez, al que advierte de que éstas "dejan de ser el club de fans al día siguiente" como les pasó a Felipe González y Zapatero, según su recuerdo.

En este sentido, critica que no haya contrapesos ni en el Comité Federal, ni en la Ejecutiva ni tampoco en las federaciones porque Pedro Sánchez ha colocado ministros para "controlarlas".

"Eso es una situación, algunos le llaman de cesarismo, que no habíamos visto nunca en un partido socialdemócrata", ha señalado, al tiempo que hace cierta autocrítica al recordar que los que, como él, defendían las primarias nunca se les ocurrió la posibilidad de que hubiera un secretario general "sin ningún contrapeso".

Rechaza enfrentamiento generacional

En cualquier caso, el exministro ha tenido claro desde el principio que tampoco pretende que esto se convierta en un enfrentamiento entre los jóvenes y los viejos como ocurrió en Suresnes.

"Los jóvenes de Suresnes se cargaron en el sentido político a los viejos de Suresnes. No me gustaría que ahora fuera que los viejos de ahora quieren volver. No, no, esa dinámica a mí no me parece que sea la correcta", ha advertido por que lo que pretende es que sean los jóvenes los que "tiren del carro".

Así, ha explicado que este planteamiento de crear una "alternativa socialdemócrata" en el Partido Socialista se debe a que esta formación se ha 'podemizado' desde que Pedro Sánchez se dio el "abrazo" con Pablo Iglesias, pactaron el Gobierno de coalición y han dejado de aplicar políticas socialdemócratas.

Además, asegura que "éste no es el Sánchez" con el que él trabajó y critica que haya cedido a aprobar la "amnistía" --"lo hizo Sánchez por su cuenta de la noche a la mañana"-- cuando la había rechazado o a los pactos con Bildu, una formación con la que dice no tener "nada que ver".