La Aemet confirma lo que pasará esta Navidad y avisa sobre lo que llega: "Cada vez será menos frecuente"

Es un hecho y hay que empezar a decir adiós. Así lo ha comunicado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras confirmar lo que le espera a España entera en estas fiestas navideñas, especialmente en Nochebuena y Navidad: frío, mucho frío.

De hecho, la bajada de temperaturas es de tal calibre que la Aemet ha anunciado que todo parece apuntar a que ambas jornadas serán los días de Nochebuena y Navidad "más fríos desde 20210".

Sin embargo, esto no es lo habitual y, por eso, la Agencia Estatal de Meteorología avisa a la población: se acabaron las navidades teñidas de blanco y con abrigo y camiseta puestos.

Y es que, pese al frío que nos aguarda en dos de los días grandes de la Navidad 2025, esto no ha sido lo usual en años pasados ni será común en momentos futuros; todo lo contrario: "Cada vez será menos frecuente" que haga frío en Navidad, dice la Aemet.

Qué pasa con el tiempo

De un tiempo a esta parte parece como si al invierno le costase llegar. Hace apenas un par de décadas, noviembre ya era un mes frío y la Navidad era una temporada gélida en la que nadie esperaba poder deshacerse del abrigo.

Sin embargo, en los últimos años las bajas temperaturas apenas asoman en esta época, sobre todo en lugares donde los inviernos no son especialmente crudos, como en Valencia, y el frío sólo golpea durante enero y febrero; a veces incluso, en marzo, mes primaveral que antes preludiaba el calor y la subida de los termómetros con el característico "tiempo de Fallas" y que, últimamente, aún conserva los coletazos de un invierno tardío.

Este año 2025 el mes de diciembre también ha sido suave en cuanto a temperaturas, con la salvedad de los últimos días y de la semana de Navidad, que ya se anuncia como la más fría desde 2010 al menos en dos de sus días principales: Nochebuena y Navidad.

La bajada del mercurio que se registró el pasado fin de semana trajo un tiempo frío que se está prolongando. Las temperaturas de estos días son "inferiores al promedio normal" para estas fechas, aunque "la mayor parte del mes, las temperaturas han sido superiores a lo habitual".

De hecho, la semana de Navidad ya es "2,1 ºC más cálida que a mediados del siglo XX", por allá por 1950, pero eso no es lo habitual ni lo va a ser en los próximos años, advierte la Aemet, que ya anuncia de que el frío en Navidad será "cada vez menos frecuente".