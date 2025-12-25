Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado esta tarde el aviso naranja por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia y también en el litoral norte de la provincia de Alicante. Además Aemet también ha decretado la preemergencia en toda la costa de Valencia por temporal marítimo, ya que se esperan olas que pueden superar los tres metros.

Las lluvias puede ser localmente fuertes en esta zona del litoral sur de la provincia de Valencia, y también en el litoral norte de la provincia de Alicante donde pueden registrarse hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. El aviso estará activo hasta las 6:00 horas de esta madrugada.

Lluvias intensas en Calp y Benissa

Calp y Benissa han cerrado el peligroso paso por el barranco del Quisi (está justo en el linde de los dos términos municipales). La Policía Local y Protección Civil de ambos municipios han cortado el tramo del badén. El barranco ya baja con abundante caudal. En este lugar falleció en septiembre de 2022 un policía local de Calp que acudió a salvar a un conductor atrapado . La corriente lo arrastró.

Las lluvias son intensas este día de Navidad en la Marina Alta. Los ayuntamientos están pidiendo ya a los vecinos a través de sus redes sociales que tengan la máxima prudencia y eviten pasar por zonas inundables. También avisan de que Emergencias de la Comunitat Valenciana ha activado esta tarde la alerta naranja en la comarca por fuertes lluvias.

Los registros de lluvia ya llegan a los 60 litros/m2 en varios municipios de la comarca. En Sagra , se han recogido 60,8 l/m2 (datos de Avamet); en Orba , 59 l/m; en el Ràfol d'Almúnia, 53, y en L'Atzúbia Forna, 50,4.

Nieve y lluvias en Castellón

Las previsiones de la Aemet fueron muy claras para estas fiestas: los días 24 y 25 podrían ser los más fríos desde 2010. Y las imágenes lo han confirmado en este día de Navidad, que ha dejado una estampa de blancura en Castelló, donde las comidas familiares y la apertura de regalos bajo el árbol o frente al belén han tenido como telón de fondo una densa nevada en algunos municipios. A ello se añade la fuerte intensidad de lluvia, sobre todo en la comarca de La Safor. Una estampa puramente invernal.

Morella, por ejemplo, ha despertado bañada por una capa de nieve que cubría tejados y calles. La parroquia de Culla, por su parte, incluso ha suspendido la misa de navidad a causa de la nevada , con el fin de evitar desplazamientos o incidencias. En Castell de Cabres, la nevada ha cubierto coches y campos, e incluso al ganado que pastaba en las inmediaciones.