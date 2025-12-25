Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en el litoral sur de Valencia durante el día de hoy, Navidad. La alerta advierte de la posibilidad de que caigan fuertes precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de más de 80 l/m2 en doce horas.

El aviso amarillo entra en vigor a las diez de la mañana del jueves 25 de diciembre, día de Navidad, y se extiende hasta mañana viernes 26 de diciembre, tal y como detalla la Aemet, que también ha decretado la preemergencia en toda la costa de Valencia por temporal marítimo, ya que se esperan olas que pueden superar los tres metros.

Además de estos avisos meteorológicos, la Aemet también ha puesto en marcha hoy el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón y por precipitaciones en el litoral norte de Alicante.

La nieve, de hecho, ya está cayendo en els Ports, l'Alt Maestrat y la Tinença de Benifassà, y ha llegado a puntos tan habituales del interior de Castellón como Morella. La alerta por nevadas advierte de la posibilidad de que se acumulen espesores de hasta 8 centímetros de nieve durante todo el día.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología espera que el paisaje se tiña de blanco en el interior de Castellón a partir, más o menos, de los 700 metros de altitud.

Lluvias persistentes todo el día de Navidad

En lo que se refiere más estrictamente a Valencia, el aviso meteorológico de la Aemet sólo hace referencia a la posibilidad de que se registren fuertes lluvias y, de hecho, advierte de que a lo largo de esta jornada pueden caer "precipitaciones moderadas y persistentes en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante".

La mañana de Navidad, de hecho, ha amanecido "nubosa" y lloviendo en muchos puntos de la provincia de Valencia. En la capital del Túria, los chaparrones intermitentes han dado los buenos días a los más madrugadores, aunque conforme han avanzado las horas, las nubes se han ido retirando para abrir algunos claros entre ellas.

Para hoy la Aemet espera lluvias "localmente moderadas y persistentes" en la costa meridional de Valencia, aunque tampoco las descarta del todo en el resto de la provincia, donde serán "más débiles" en caso de caer.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros de altitud en el interior y se anuncian "heladas débiles" tierra adentro de Valencia. Las temperaturas irán en descenso en líneas generales, tanto las míninmas en el litoral como las máximas en todo el territorio.

Dónde caerá más agua

En lugares como Gandia, la Aemet prevé intensos chaparrones que se reproducirán durante toda la jornada y que pueden dejar bastante agua. La previsión del tiempo en Gandia elaborada por la Aemet habla de lluvias abundantes todo el día, especialmente a partir del mediodía.

Estas precipitaciones, además, es muy probable que descarguen en forma de tormenta (entre un 75 y un 85% de posibilidades de que así sea) en cualquier momento de este día de Navidad.

El tiempo en Gandia para hoy, día de Navidad, anuncia lluvias durante toda la jornada, según la previsión de la Aemet. / Aemet

En lo que se refiere a València ciudad, la previsión del tiempo para hoy elaborada por la Aemet señala la posibilidad de que las lluvias continúen durante toda la jornada, aunque no se esperan tan intensas como en el litoral sur de la provincia.

A primera hora de la mañana ya se han registrado los primeros chaparrones, que pueden reproducirse sobre todo tras la comida y prolongarse hasta el viernes 26 de diciembre. La alerta amarilla por lluvias, de hecho, se prolonga hasta mañana.

También hay muchas probabilidades (un 75%) de que esas precipitaciones, como ocurre en Gandia, también descarguen en forma de tormenta, tal y como señala la Aemet.

Con la llegada de la madrugada, la amenaza de lluvia se alejará un poco pero no desaparecerá del todo; la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para entonces "ligeras precipitaciones" que se extenderán de manera puntual hasta bien entrada la mañana del viernes 26 de diciembre.