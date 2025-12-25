Mª Ángeles Aguilar: «El talento crece donde se siente respetado, escuchado y conectado con un propósito»

Cintillo Tierra de Talento / ED

Con más de una década de experiencia, Mª Ángeles Aguilar es Top Voice en LinkedIn y lidera la escuela de empleabilidad Ikimai para ayudar a las empresas a diseñar puestos de trabajo basados en bienestar, compromiso, seguridad psicológica y resultados.

Lidera la escuela de empleabilidad y bienestar profesional, Ikimai. ¿Qué la diferencia de otras consultoras en RR. HH.?

Ikimai nace de una metodología propia que responde a una necesidad real: hacer lógico el lugar que ocupa cada persona dentro de una organización y ayudar a las empresas a diseñar puestos de trabajo basados en bienestar, compromiso, seguridad psicológica y resultados. No trabajamos desde procesos aislados, sino desde una visión integral del talento: la persona, el liderazgo y la organización avanzan al mismo ritmo. Hablamos de alinear propósito, cultura y estrategia. De entender que una persona no solo ejecuta, sino que aporta sentido al proyecto empresarial. Y esa coherencia cambia resultados. Hasta hoy, más de 550 profesionales y más de 50 empresas han confiado en Ikimai. Los efectos son visibles: aumento del compromiso, mejoras en rendimiento, equipos más estables y empresas que comienzan a atraer talento de manera orgánica, sin necesidad de publicar ofertas, porque su marca interna habla por sí sola. Muchas de ellas hoy son referentes precisamente por haber situado a la persona en el centro. La diferencia es clara: Ikimai no es una consultora al uso. Es una metodología estratégica, humana y medible que convierte el talento en un motor sostenible para la empresa.

«Ayudar a las personas a encontrar su lugar en las organizaciones» es uno de sus lemas. ¿Qué beneficios tiene esta visión más humana?

Cuando una persona entiende por qué trabaja más allá del salario y una empresa es capaz de responder a la misma pregunta, se genera un engranaje perfecto donde desaparecen fricciones y aparece la verdadera evolución. Cuando alguien encuentra su lugar, deja de luchar consigo mismo: surge el compromiso genuino, aumenta la creatividad y se estabilizan los resultados. La organización gana y la persona también. Esta mirada más humana se sustenta en tres pilares: lo que la persona quiere; lo que la persona sabe hacer; y lo que la empresa necesita. Cuando estos tres elementos convergen, bajan los índices de rotación, aumentan la motivación y se mejora notablemente la experiencia laboral.

"Hoy no gana quien más recursos tiene, sino quien mejor sabe evolucionar"

El mercado laboral está en constante evolución. ¿Qué competencias se valoran más?

Hoy no gana quien más recursos tiene, sino quien mejor sabe evolucionar. Y para evolucionar hacen falta tres motores internos: curiosidad, disciplina y una actitud permanente de aprendizaje. La transformación empieza por uno mismo, por cómo lideramos, por cómo aprendemos y por cómo acompañamos a nuestra propia capacidad de adaptarnos a entornos cambiantes. Las competencias más valoradas son, precisamente, las que permiten adaptarse con rapidez: adaptabilidad, aprendizaje continuo, pensamiento crítico, habilidades digitales y, sobre todo, inteligencia emocional.

¿Cómo puede una persona destacar en un proceso de selección más allá del currículum?

El currículum cuenta lo que hemos hecho, pero no lo que somos capaces de hacer ni el impacto que podemos generar. Por eso, hoy la búsqueda de empleo se ha convertido en una auténtica estrategia de marketing personal. No basta con enviar un CV o subirlo a una plataforma. Es necesario saber presentarse como un proyecto profesional con un valor claro, medible y diferencial. Además, los procesos de selección evolucionarán hacia la evaluación por competencias, impacto y potencial. Y un punto clave: el mercado laboral ya no se mueve solo por ofertas publicadas. Cada vez más oportunidades surgen en lo que llamo «el mercado silencioso»: redes, visibilidad, marca personal y relaciones profesionales.

Además de trabajar con profesionales que buscan mejorar su empleabilidad, también asesora a corporaciones sobre su cultura organizacional. ¿Qué impacto tiene en los resultados del negocio cuidar el bienestar del equipo? ¿Qué acciones marcan el camino?

Aquí entra en juego la metodología Ikimai aplicada a organizaciones, que se construye sobre tres pilares: la empresa, el liderazgo y la propia persona. Cuidar a los equipos no es tratarlos como hijos; es acompañarlos con recursos, claridad y un proyecto laboral con sentido. El nuevo contrato psicológico entre empresa y empleado se sustenta en tres bases fundamentales: Autonomía (horarios flexibles, teletrabajo inteligente, estructuras orientadas a resultados); seguridad emocional (líderes que acompañan y no controlan); y sostenibilidad personal (cargas razonables, salud mental y desconexión real). Las empresas que comprenden esta lógica observan menor rotación, mayor productividad, mayor compromiso y un clima laboral más saludable. Hoy cuidar el bienestar no es un gesto amable; es una estrategia rentable.

Como voz referente en RR.HH., ¿qué tendencias van a marcar el futuro en la gestión del talento y en el liderazgo?

Como profesional especializada en gestión de personas, observo seis tendencias determinantes: la IA como aliada estratégica; bienestar y flexibilidad como requisito; gestión basada en habilidades y movilidad interna; culturas del aprendizaje continuo; diversidad y equidad impulsadas por datos; y la curiosidad como superpoder del talento.

¿Qué mensaje enviaría a las empresas y profesionales que quieren construir entornos laborales más humanos y sostenibles?

Humanizar el entorno laboral no es una tendencia: es la única vía para atraer talento, impulsar innovación y construir negocios sostenibles. A los profesionales les diría que cuiden su propósito y su bienestar. A las empresas, que miren a las personas más allá del rol. Cuando un equipo se siente valorado, acompañado y alineado con el proyecto, se convierte en el mayor activo estratégico posible. El futuro se escribirá con organizaciones que entienden que el talento crece donde se siente respetado, escuchado y conectado con un propósito.