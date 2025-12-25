Vaivén
Hasta un 'Felices fiestas' es objeto de bronca
L-EMV
Pues va a ser que no hay gesto o frase de Pedro Sánchez que esté exenta de su ración de polémica. Ahora, en plena celebración navideña, ha sido por el mensaje del presidente del Gobierno en X, en el que desea "las vivas como las vivas, ¡felices fiestas!" (también en las otras lenguas oficiales).
No tardó el PP de Isabel Díaz Ayuso en reaccionar: " Se dice Feliz Navidad [sic]. No cuesta tanto decirlo". Y también la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, cogió ese trapo: "Es fiesta porque es Navidad". Ya está, polémica al canto. La socialista valenciana Inma Sánchez fue una de las que salió a la tribuna de las redes para recordar que las dos fórmulas se han usado indistintamente desde hace tiempo y que también otros dirigentes del PP han usado en el pasado lo de "Felices fiestas". Por ejemplo, Cristina Cifuentes. Con todo, es verdad que lo de "Feliz Navidad" parece que cada vez genera más aversión en el progresismo patrio.
