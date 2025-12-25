“No es magia, es acción social”: un tarot para movilizar y concienciar a la generación Z

La puesta en escena es perfecta. En una carpa rodeada de cortinajes oscuros, una mujer sentada lleva una capa a los hombros y un pañuelo de colores en la cabeza. Frente a ella, un tapete, una vela con forma de calavera y una bola de adivinación. Al otro lado de la mesa, un joven, uno de los más de 200 que, desde este otoño, han pasado por el Tarot de la Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONG, una iniciativa para conectar con una generación Z familiarizada con el lenguaje del horóscopo y de una cierta espiritualidad con gran éxito en redes sociales. Con tiradas de cartas en eventos y campus universitarios, la campaña busca visibilizar que las soluciones a los retos globales no se consiguen por arte de magia, sino fruto de la acción social. Que los problemas globales “no son inevitables”.

La Coordinadora Valenciana de ONGD. compuesta por 105 organizaciones de cooperación internacional, ha puesto en la diana a jóvenes de la generación Z (de 16 a 25 años). La generación de la que se habla por su supuesta desmovilización y a la que se ha acusado en repetidas ocasiones de ser “la generación de cristal”. Es, también, la generación que consume contenido relacionado con el horóscopo y con formas alternativas de espiritualidad en redes sociales.

Tirada del Tarot de la Cooperación frente a jóvenes valencianos / Redacción Levante-EMV / Coordinadora de ONGD

200 jóvenes

Por eso, la campaña usa el lenguaje visual del tarot para conectar con las preocupaciones relacionadas con acceso a la vivienda, catástrofes y crisis climática o aumento de la pobreza de la juventud. Pero, sobre todo, para visibilizar cómo la cooperación internacional puede ser una herramienta para abordarlas.

Desde su puesta en marcha en octubre, la Coordinadora ha llevado la campaña a cuatro universidades valencianas: la Universitat Jaume I de Castellón, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante y, este mes, a la Universidad Miguel Hernández de Elche. En todas se han organizado tiradas de cartas, concebidas por la Coordinadora como “herramienta de conversación y reflexión sobre el futuro colectivo”. En ellas, han participado ya más de 220 estudiantes universitarios.

WitchTok, historia de una campaña

La organización que agrupa a las ONG valencianas es consciente de cómo el tarot se ha convertido “en un código cultural ampliamente reconocido entre la juventud, en tendencias como WitchTok”, según informes, encuestas y estudios culturales. No lo ha inventado la Coordinadora: la campaña es fruto de un proceso de co-creación llevado a cabo entre junio y septiembre de 2025 con jóvenes valencianos y más de veinte organizaciones de cooperación, asociaciones de barrio y juventud. “La juventud valora altamente la solidaridad y cooperación como principios fundamentales y esta campaña es una forma de conectar y visibilizar problemáticas de importancia, como las consecuencias del cambio climático, la salud mental o la vivienda”, apunta Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Tirada del Tarot de la Cooperación frente a jóvenes valencianos / Redacción Levante-EMV / Coordinadora de ONGD

Un informe elaborado precisamente por la Coordinadora apuntaba a la necesidad de mover a la juventud en esa dirección. El documento pulsaba la opinión de la juventud valenciana en torno a la pobreza, la desigualdad y la cooperación internacional, y revelaba que, aunque la juventud está sensibilizada con el cambio climático, la desigualdad de género y la precariedad laboral, desconocía el trabajo de las ONGD y su papel en la construcción de alternativas.

El juicio, L’Horta y la riada

En este sentido, el Tarot de la Cooperación está compuesto por diez cartas que conectan problemáticas globales con la realidad valenciana. Entre ellas, la carta de El Juicio alude a la crisis climática y a la justicia climática, mientras que L'Horta hace referencia a la soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. El Viaje , por su parte, busca poner el foco en las migraciones forzadas y la movilidad digna, y La Torre habla del extractivismo colonial y el racismo sistémico, mientras que La Muerte alude al comercio de armas e impunidad.

Otro problema de actualidad,el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria, queda representado en la carta de La Llave. La Fuerza representa la justicia de género y derechos LGTBIQ+, mientras que La Estrella habla de esperanza y cambio político. Como no podía ser de otra manera después de la dana, La Riada hace referencia a la acción colectiva y solidaridad, mientras que El Espejo se refiere a la clave de la campaña: la acción y el poder de decisión de las personas organizadas.

Tirada del Tarot de la Cooperación frente a jóvenes valencianos / Redacción Levante-EMV / Coordinadora de ONGD

Una juventud comprometida

“Cada carta funciona como punto de partida para generar conversaciones sobre el futuro colectivo, alejándose de la idea de que los problemas globales son inevitables o fruto del destino”, destacan desde la Coordinadora. Por el contrario, la campaña subraya que son resultado de decisiones políticas y económicas concretas que pueden transformarse mediante la organización y la acción colectiva.

A juicio de la organización que agrupa a las ONG valencianas, la juventud valenciana está comprometida con la justicia social, pero necesita herramientas y espacios para canalizar esa energía transformadora. “El Tarot de la Cooperación es una invitación a pasar de la preocupación individual a la acción colectiva, reconociendo que el cambio es posible cuando nos organizamos”, indican. La magia no existe, pero sí la fuerza de las personas unidas por un objetivo común, destacan.