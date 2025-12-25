Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado

Ya lo advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el frío iba a ser intenso estas fiestas en toda la Comunitat Valenciana, tanto que se esperaba que la Nochebuena y la Navidad fuesen los dos días navideños más fríos desde el año 2010.

Y así está siendo: muchos municipios de la provincia de Valencia están incluso pasando estas últimas horas con temperaturas bajo cero, bastante por debajo en algunos casos del umbral de las temperaturas positivas.

Municipios de Valencia con temperaturas bajo 0

Según los datos que maneja la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia que hoy, día de Navidad, han registrado temperaturas mínimas bajo cero son los siguientes:

Bocairent -6,4 ºC

-6,4 ºC Ayora -4,1 ºC

-4,1 ºC Camporrobles -3,7 ºC

-3,7 ºC Requena -2,9 ºC

-2,9 ºC Utiel -2,6 ºC

-2,6 ºC Enguera -2,6 ºC

-2,6 ºC Casas Bajas -1,8 ºC

-1,8 ºC Jalance -1,4 ºC

-1,4 ºC Sinarcas -1,2 ºC

-1,2 ºC Venta del Moro -1,1 ºC

-1,1 ºC Cofrentes -1,0 ºC

-1,0 ºC Bicorp -0,9 ºC

-0,9 ºC Caudete -0,8 ºC

-0,8 ºC Cortes de Pallás -0,8 ºC

-0,8 ºC Guasséquies -0,6 ºC

-0,6 ºC Fontanars -0,5 ºC

-0,5 ºC Ontinyent -0,2 ºC

-0,2 ºC Chella -0,1 ºC

Aunque, en principio, el municipio de Valencia donde en líneas generales ha hecho más frío este día de Navidad es Ayora, puesto que sus temperaturas han sido muy bajas tanto en lo que se refiere a la mínima como a la máxima. Y es que esta localidad ha registrado -4,1 ºC como valor más gélido, mientras que la máxima apenas ha superado los 0 grados: 2,7 ºC.

Dos personas pasean bajo el paraguas en la mañana de Navidad en la provincia de Valencia, donde la lluvia y el frío están marcando la jornada. / Agustí Perales Iborra

Cofrentes y Jalance también han medido temperaturas muy frías este 25 de diciembre, con valores mínimos que en el primer caso han sido de -1 ºC y máximos de 2,8 ºC; en en Jalance, la temperatura mínima ha sido hoy de -1,4 ºC y la máxima, de apenas 2,9 ºC.

En Castellón, mientras tanto, nieva en muchos puntos del interior de la provincia y la Aemet incluso ha lanzado un aviso amarillo por nevadas que pueden acumular más de 8 centímetros de espesor.

La cara opuesta: dónde hace más calor

En torno a los 0 ºC se han quedado muchos otros municipios de Valencia como Montaverner, Alpuente, la Yesa, Barx, Benigànim o la Font de la Figuera, mientras que en el lado contrario, están las localidades valencianas donde se han registrado las temperaturas más altas en el día de Navidad.

Los municipios de Valencia con las temperaturas máximas más elevadas hoy, siempre según los datos de Avamet, son: