El tiempo
Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
Son bastantes las localidades valencianas en las que el mercurio ha caído a valores negativos
Ya lo advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el frío iba a ser intenso estas fiestas en toda la Comunitat Valenciana, tanto que se esperaba que la Nochebuena y la Navidad fuesen los dos días navideños más fríos desde el año 2010.
Y así está siendo: muchos municipios de la provincia de Valencia están incluso pasando estas últimas horas con temperaturas bajo cero, bastante por debajo en algunos casos del umbral de las temperaturas positivas.
Municipios de Valencia con temperaturas bajo 0
Según los datos que maneja la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia que hoy, día de Navidad, han registrado temperaturas mínimas bajo cero son los siguientes:
- Bocairent -6,4 ºC
- Ayora -4,1 ºC
- Camporrobles -3,7 ºC
- Requena -2,9 ºC
- Utiel -2,6 ºC
- Enguera -2,6 ºC
- Casas Bajas -1,8 ºC
- Jalance -1,4 ºC
- Sinarcas -1,2 ºC
- Venta del Moro -1,1 ºC
- Cofrentes -1,0 ºC
- Bicorp -0,9 ºC
- Caudete -0,8 ºC
- Cortes de Pallás -0,8 ºC
- Guasséquies -0,6 ºC
- Fontanars -0,5 ºC
- Ontinyent -0,2 ºC
- Chella -0,1 ºC
Aunque, en principio, el municipio de Valencia donde en líneas generales ha hecho más frío este día de Navidad es Ayora, puesto que sus temperaturas han sido muy bajas tanto en lo que se refiere a la mínima como a la máxima. Y es que esta localidad ha registrado -4,1 ºC como valor más gélido, mientras que la máxima apenas ha superado los 0 grados: 2,7 ºC.
Cofrentes y Jalance también han medido temperaturas muy frías este 25 de diciembre, con valores mínimos que en el primer caso han sido de -1 ºC y máximos de 2,8 ºC; en en Jalance, la temperatura mínima ha sido hoy de -1,4 ºC y la máxima, de apenas 2,9 ºC.
En Castellón, mientras tanto, nieva en muchos puntos del interior de la provincia y la Aemet incluso ha lanzado un aviso amarillo por nevadas que pueden acumular más de 8 centímetros de espesor.
La cara opuesta: dónde hace más calor
En torno a los 0 ºC se han quedado muchos otros municipios de Valencia como Montaverner, Alpuente, la Yesa, Barx, Benigànim o la Font de la Figuera, mientras que en el lado contrario, están las localidades valencianas donde se han registrado las temperaturas más altas en el día de Navidad.
Los municipios de Valencia con las temperaturas máximas más elevadas hoy, siempre según los datos de Avamet, son:
- Cullera 12,6 ºC
- Sueca 12,6 ºC
- Corbera 12,5 ºC
- València 12,4 ºC
- Albalat dels Sorells 12,0 ºC
- Puçol 11,9 ºC
