Aemet anuncia lluvias y tormentas "muy fuertes" en Valencia para el último fin de semana del año

El frío y la lluvia del 25 de diciembre dejaron uno de los días de Navidad más fríos de la historia reciente en la Comunitat Valenciana, pero la bajada de las temperaturas y los chubascos no han sido sólo flor de un día sino que hoy continúan las precipitaciones y las nevadas en muchos puntos del territorio.

Las fuertes lluvias registradas desde el día de Navidad y hasta esta pasada madrugada entre Beniflà, Potries, el Real de Gandia y la capital de la Safor han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en veinte horas y han obligado a cortar caminos, muchos de ellos en la cuenca del Beniopa.

El temporal marítimo en aguas de Valencia y norte de Alicante también sigue adelante en esta jornada de viernes, 26 de diciembre, con olas "de entre dos y tres metros" de altura y "fuerte marejada", tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En lugares como Xàbia, en la Marina Alta, el oleaje 'ha engullido' la playa del Arenal y amenaza con acabar de destrozar el gran velero encallado a finales de julio pasado y que aún no ha podido recuperarse del agua.

Alfons Padilla

Y, según anuncia la Aemet, la inestabilidad atmosférica no va a esfumarse; todo lo contrario: la situación meteorológica se prolongará y las lluvias y el frío nos seguirán acompañando en las próximas jornadas.

Aviso amarillo por nieve en Castellón

Aunque las nevadas continúan en el interior de Castellón, la Agencia Estatal de Meteorología indica que "la cota de nieve va a ir subiendo". Aún así, hoy los equipos quitanieves de la Diputación de Castellón siguen trabajando para despejar las carreteras más afectadas por la nieve y, de momento, Emergencias de la Generalitat ha activado la "alerta amarilla por nevadas en el interior norte" de la provincia.

La Aemet espera que se produzcan acumulados de nieve de más de 5 centímetros de espesor en un plazo de 24 horas a partir de los 1.000 metros de altitud.

Las precipitaciones "también van a persistir" y, de hecho, esta mañana y la pasada madrugada se han registrado "lluvias moderadas" en los litorales de Valencia, sobre todo en el sur, y el norte de Alicante. Los chubascos se prolongarán durante varias jornadas, al igual que el frío.

El tiempo en Valencia este fin de semana

Para el sábado 27 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias "localmente fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral norte" de la provincia de Valencia. De manera ocasional, pueden llegar "acompañadas de tormenta".

Lo peor en Valencia se espera para el domingo 28 de diciembre. Este día, la Aemet espera "chubascos y tormentas fuertes en Valencia que, probablemente, también afectarán a Alicante por la mañana y al sur de Castellón al final del día". Sin embargo, lo más adverso de la jornada estará por la tarde en el litoral y prelitoral de Valencia, donde las lluvias y tormentas "serán probablemente muy fuertes", advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo en València ciudad durante los próximos días seguirá siendo lluvioso y con tormentas, según la previsión de la Aemet. / Aemet

El lunes 29 de diciembre será una jornada de cambio. Este día será el que alumbre por fin un giro en el devenir meteorológico de los últimos días en Valencia. Y es que, aunque la Aemet indica que pueden darse "precipitaciones débiles en el litoral en la primera mitad del día", las nubes ya se irán retirando hasta que el martes 30 de diciembre vuelva a lucir el sol en el cielo de Valencia.