Bernabé presume de "escudo social": el Gobierno eleva casi un 50% los recursos para los servicios públicos valencianos

El Gobierno de España ha incrementado un 48,9 % los recursos para financiar los servicios públicos en la Comunitat Valenciana durante los últimos siete años en relación con el periodo 2012-2018. “Esto supone un total de 30.386 millones más para la Comunitat que lo destinado en los años del gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular”, ha dicho la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sobre la acción del Gobierno de España recogida en el "informe Cumpliendo", ha añadido que la condonación de la deuda del Estado alcanza los 11.210 millones, lo que supondrá reducirla en esta comunidad autónoma un 20 % respecto a 2023.

En 2026, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2024, “la C. Valenciana recibirá la cifra récord de 17.380 millones (+9,1% que en 2025) y la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2026-2028 le permitiría un margen fiscal de 510 millones”, ha añadido.

Bernabé ha indicado que estos datos manifiestan “el compromiso del Gobierno con la Comunitat Valenciana” a través de “una importante inyección de financiación con el objetivo de fortalecer el estado del bienestar, el desarrollo económico, la eficiencia energética y las infraestructuras de esta comunidad”.

Además, la delegada ha recordado que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros para la zona afectada por la dana y más de 9.000 millones de euros han sido ya empleados por el Gobierno de España.

Todos estos datos -ha dicho Bernabé- no suponen “una cifra menor. Es una diferencia de modelos y prioridades. Esta inversión se nota. Se nota en más sanidad, en más educación, en más políticas sociales y en más capacidad de respuesta de las administraciones públicas”.

La Comunitat Valenciana “avanza y avanza gracias al esfuerzo inversor del Gobierno de España que sigue cumpliendo y demostrando con datos y con hechos que en la Comunitat Valenciana hoy hay más personas trabajando que nunca, más mujeres trabajando que nunca y con más recursos para financiar los servicios públicos de esta comunidad”, añade la delegada.

Plan de Recuperación

Según los datos aportados por la delegada, el PRTR ha destinado a Comunitat Valenciana una inversión total de 6.301 millones, de los que 4.051 proceden de la Administración General del Estado, con 142.642 beneficiarios. De esta iniciativa, la delegada ha destacado el PERTE VEC (vehículo eléctrico y conectado) con una inversión de 152 millones para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery (Volkswagen) en Sagunt (Valencia); y 93 millones para el Plan MOVES III, con más de 25.650 beneficiarios.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo ha invertido desde 2019 en la C. Valenciana 1.103,7 millones, “un 194% más (728,3) que en los siete años del Gobierno del PP (375,4 millones)”, según ha dicho la delegada. En el caso del Ministerio de Transportes se ha ha invertido 3.500 millones desde 2018, y “se ha duplicado el ritmo inversor.” La delegada ha subrayado las inversiones ferroviarias, impulsadas por el Corredor Mediterráneo, que alcanzaron los 540 millones en 2024 y “duplicaron el último registro del PP en 2017”. Además, desde 2018, la inversión en vivienda en la C. Valenciana es de 1.145,4 millones, hay 4.823 viviendas en construcción y 17.901 en rehabilitación.

Escudo social

Según ha repasado la delegada, la revalorización de las pensiones en la Comunitat Valenciana ha supuesto que la pensión media de jubilación sea de 1.389 euros mensuales, 379 euros más que en 2018. Bernabé ha señalado que “si se siguiera aplicando la subida del 0,25% del PP, los valencianos cobraríamos a día de hoy casi 400€ menos de pensión: 1.030 euros”.

Además, en la actualidad hay 2.264.368 afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, 365.893 más que en noviembre de 2018. También, tras la reforma laboral, hay 672.282 contratos indefinidos en la Comunitat Valenciana, un 209% más que en 2019.

La delegada ha recordado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional del Gobierno ha beneficiado a 280.200 trabajadores valencianos. Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital está beneficiando a 268.489 personas en la Comunitat Valenciana, con 379.666 perceptores valencianos desde 2020.

El bono social eléctrico beneficia a 223.306 personas de la Comunitat Valenciana y 111.378 estudiantes han sido beneficiarios de las becas del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Además, el Ministerio de Derechos Sociales “ha aportado la cantidad récord” de 284 millones para dependencia en 2024 que supone “quintuplicar el gasto en dependencia en la Comunitat Valenciana en una década”.

En el ámbito de la Sanidad se ha invertido más de 40,3 millones en diferentes programas sanitarios, de los cuales, 19 millones se han destinado a reforzar la Atención Primaria. Por su parte en materia de Igualdad se ha destinado a la Comunitat Valenciana 14,4 millones para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 12,6 millones para el Plan Corresponsables.

Por otro lado, también se ha producido un incremento de la inversión del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública del 1.433% (736,7 millones): "de 51,4 millones en los siete años de Rajoy a 788 millones”, ha dicho Bernabé quien también ha destacado las “grandes inversiones en Cultura como son la Biblioteca Pública del Estado en Alicante (17,3M€) o el archivo Histórico Provincial de Castellón (13,3 millones)”. Por último, la delegada, también ha subrayado las aportaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ha destinado durante el periodo 2020/2025, 1,6 millones para exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil.