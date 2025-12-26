El Consell aprueba la Oferta de Empleo Público de Sanidad que incluye cerca de 5.800 plazas

El Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2025 para el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad que incorpora 5.797 plazas para instituciones sanitarias. Se trata de puestos vacantes cuya dotación presupuestaria está contemplada en el presupuesto de la Generalitat del presente ejercicio, por lo que no comporta un gasto adicional. En concreto, del total de puestos incluidos en la OPE 2025 para personal gestionado por la Conselleria de Sanidad, 5.609 son plazas de personal estatutario, con reserva de 2.439 puestos a promoción interna, y 188 plazas son funcionariales, con reserva a promoción interna de 75 puestos.

Respecto al personal estatutario se reserva un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, en la oferta de plazas funcionariales se reserva un cupo no inferior al 10% de las vacantes para personas con discapacidad. En cuanto a las categorías profesionales de personal estatutario, las que presentan un mayor número de plazas son Enfermería, con 1.462; Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 831; Celador, con 523, y Auxiliar Administrativo con 413. Asimismo, se incluyen 154 puestos de Técnico en imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, 121 de Técnico Especialista de Laboratorio y 100 de Pediatra de Equipo de Atención Primaria, entre otras.

Reforzar la Salud Mental

Además, la nueva oferta de empleo contempla 600 plazas de Medicina Familiar de Equipos de Atención Primaria y con el objetivo se reforzar el ámbito de la Salud Mental se han incluido 87 puestos de Psicología Clínica y 51 de Psiquiatría. Así, entre las diversas especialidades cabe destacar la oferta de 15 plazas de Anestesia y Reanimación, 11 de Radiodiagnóstico, 11 de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 10 de Medicina de Trabajo y 10 de Medicina Interna, entre otras categorías de facultativos especialistas.

Finalmente, del total de puestos funcionariales, la oferta contempla 40 plazas de Enfermeros de Gestión Sanitaria y Salud Pública, 20 puestos de Superior de Administración General Sanitaria, 15 de Médicos de Administración Sanitaria y Salud Pública, 15 de Farmacéuticos de Administración Sanitaria y Salud Pública, 10 Veterinarios de Salud Pública y 20 de Administrativo de Gestión Sanitaria, entre otros.