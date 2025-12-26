El investigador de la UPV, Jordi Linares, premiado por crear una voz personalizada para pacientes con ELA

El investigador del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València, Jordi Linares Pellicer, ha recibido el Premio Imparable a la Innovación en Pacientes que otorga la compañía farmacéutica Italfarmaco. Su proyecto de creación de voz personalizada, totalmente altruista, a través de inteligencia artificial, preserva la voz de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y respeta la dinámica vocal incorporando modulaciones emocionales con el desarrollo de un modelo adaptativo para Fran Vivó.

Este galardón se ha entregado en la IV edición de los Premios Imparables que distingue ocho galardones en diferentes ámbitos. El objetivo de estos premios es reconocer aquellos proyectos que están transformando el futuro de la asistencia sanitaria en España y que tienen como motor esencial la mejora de la vida de los pacientes, así como la promoción de un sistema sanitario más humano, predictivo y eficiente.

La gala, que se celebró en la Embajada de Italia en España, reunió a investigadores, profesionales sanitarios, representantes institucionales y líderes del ámbito científico y tecnológico. Entre los que destacaron el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, el CEO y vicepresidente de Italfarmaco Álvaro Acebrón, y el director general de Italfarmaco España, Santiago Carolá.

Equipo investigador de VRAIN en la UPV junto a la familia de Fran Vivó. / Levante-EMV

La voz es identidad, dignidad y vínculo

El desarrollo del investigador de VRAIN de la UPV, Jordi Linares, y su grupo de investigación VertexLit, junto a la fundación ValgrAI, ejemplifica la humanización de la inteligencia artificial. Así mismo, subraya cómo la voz es identidad, dignidad y vículo, tras haber logrado reconstruir incluso la lengua natal de Fran Vivó, el valenciano de Benaguassil. Este avance ha permitido sustituir la voz robótica y sistemática a la que el paciente y su familia habían tenido que recurrir, debido a la afección de la ELA, y sustituirla por una voz más humanizada y acorde al timbre vocal del enfermo.

Este premio representa "cómo la inteligencia artificial, y en definitiva la tecnología, debe avanzar siempre de la mano de la ética y poniendo a las personas en el centro de los avances. La inteligencia artificial debe lograr una mayor eficacia, justicia y sobre todo humanindad en el sistema de salud y este premio nos recuerda que la ciencia no es únicamente técnica, sino también humanización", explica el investigador de VRAIN de la UPV, Jordi Linares.

Los galardonados de estos premios han recibido la moneda italiana GRAZIE, acuñada por el Ministerior de Economía de Italia como homenaje a los profesionales sanitarios durante la pandemia y convertida en un símbolo de gratitud, memoria y respeto.

El resto de premiados han sido; en la categoria de Innovación en Salud Digital, Alfonso Valencia, Innovación en Enfermedades Raras, Juan Fernando Muñoz Montalvo, Innovación en Humanización, María Ángeles de la Torre, Innovador Joven, Francisco Fernández Oliveros, Innovación en Tecnología Aplicada a la Práctica Clínica, Jorge Méndez, e Innovación en Pediatría, Ricardo Martino Alba.