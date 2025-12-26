Pérez Llorca elige la histórica Bodega Redonda de Utiel para el mensaje de Fin de Año

Utiel ha sido la población elegida por Juanfran Pérez Llorca para su mensaje de Fin de Año, grabado este viernes, durante la visita del president a este municipio vinícola del interior valenciano. El escenario concreto, la histórica Bodega Redonda, sede de la DO Utiel-Requena. Utiel es el tercer pueblo de la dana que visita el actual jefe del Consell, que arrancó su periplo en Picanya y Paiporta, ambos gobenados por el PSOE. Se trata de una visita simbólica porque Utiel fue el primer pueblo arrasado por la fatídica dana. El president se ha reunido con el alcalde, el popular Ricardo Gabaldón y ha firmado en el libro de honor. Utiel cobra protagonismo ya que À Punt retransmitirá desde allí las campanadas de Fin de Año.