El PSPV 'suspende' la gestión de Consell: "Irregularidades, pufos y mala gestión"

El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Toni Gaspar ha mostrado hoy su “alarma” ante el “rosario de irregularidades, pufos y mala gestión” del Consell de PP-Vox, “el más nocivo de la historia para los valencianos”, a tenor del informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes sobre 2024, el primer año completo de gobierno de las derechas, en el que, hasta julio, la extrema derecha formó parte del Ejecutivo de Mazón y luego le dio apoyo externo. “Un año terrible en la historia de los valencianos y valencianas porque el resultado de una gestión negligente y frívola, con el desmantelamiento del sistema de emergencias, desembocó en la mayor tragedia sufrida en la Comunitat Valenciana, pero ahora vemos que también la gestión económico-financiera arroja muchas sombras de duda”.

“Todos los indicadores de gestión han empeorado, tal como constata la Sindicatura”, señala Gaspar, para quien “es vergonzoso que los que venían a dar lecciones a un Consell honrado y responsable como el de Ximo Puig y el Botànic se hayan revelado como un hatajo de incompetentes y frívolos, lo que demuestra, una vez más, que el problema no era Mazón, sino que todo su Consell, como acredita la auditoría pública, han sido unos gestores irresponsables”.

Especialmente grave, según Gaspar, es “el récord de 2.220 millones en gastos realizados sin contrato y sin control, compras, servicios y bienes adquiridos a dedo y fuera del circuito de la ley de contratos del sector público y de la ley de hacienda”. Es un 27% más que en 2023 y el mayor volumen de gasto sin control en la historia de la Generalitat, resalta el diputado socialista, que recuerda que esa cifra es el doble de la del Botànic en su primer año de gestión completa, en 2016.

“La grasa política son los malos gestores como el PP”

“Vemos con indignación cómo los que pregonaban la eficacia y la eficiencia en la gestión han resultado ser unos gestores nefastos: han pagado tarde la friolera de 860.000 facturas de proveedores, pymes, autónomos y ayudas de todo tipo, un retraso que se ha traducido en un coste de 140 millones en intereses e indemnizaciones a los afectados. Esta negligente gestión daña a la economía y a las familias y la tendrían que pagar los gestores del PP, que son los responsables, y no los valencianos y valencianas”, asevera Toni Gaspar. Además, “a estas cifras se añade la mala gestión en los cobros, que nos ha costado otros 4 millones”.

“La auténtica ‘grasa política’ no es la política, como dice la derecha, sino los malos gestores como el PP”, asegura el parlamentario socialista, que lamenta que, tal como refleja el Síndic, la Generalitat sigue arrastrando “pufos que vienen incluso de la anterior etapa del PP, antes de 2015, como el coste de la demolición de las Torres de Benidorm, al menos 78 millones de euros, autorizadas por el Consell del PP en la zona de servidumbre de protección de Costas”.

Toni Gaspar advierte que estamos, además, ante una mala gestión “plagada de irregularidades”, señaladas por la fiscalización pública, que avisa de “incumplimientos muy significativos” en las contrataciones, con evidencias de “fraccionamiento de contratos para eludir la concurrencia o la transparencia de las decisiones, desviaciones en los precios siempre a favor de las empresas y no de los valencianos o irregularidades que son causa de nulidad de las contrataciones”.

Unas irregularidades que se producen especialmente en las adjudicaciones por emergencia a cuenta de la Dana y también en otros casos, como el contrato de patrocinio publicitario a una empresa “por urgencia y a dedo” de los conciertos de “Som de la Terreta”, que supuso un desembolso de 3,38 millones por varios conciertos en torno al Nou d’Octubre de 2024. “Es todo un cúmulo de irregularidades, que incluyen el que no se valorara adecuadamente el precio pagado por estos servicios, que culmina con que ni siquiera se ha comprobado si la empresa, como se comprometió, donó toda la recaudación a ONG locales”, recrimina Toni Gaspar.

1.738 millones en ingresos ficticios

A estas irregularidades, hay que añadir los 1.791,6 millones en facturas en los cajones, la Cuenta 413, que es el gasto para el que ya no se dispone de crédito en el presupuesto. El lastre del Consell de PP es un 33% mayor que el que heredó del Botànic en junio de 2023. Por otra parte, el auditor público también saca los colores al Consell de PP-Vox al revelar que hubo 1.738 millones en ingresos ficticios presupuestados por el Consell para engordar el presupuesto y que se tradujeron en más déficit.

El resultado es una situación de grave desequilibrio económico-patrimonial que, tal como señala textualmente el Síndic, “empeora en 2024”. “Este es el triste balance del Consell autoproclamado de ‘los mejores’ y que ha resultado una auténtica calamidad para la Comunitat Valenciana, pero los valencianos tienen que saber que hay esperanza porque el cambio de decencia, trabajo y seriedad está cada vez más cerca”.