Vaivén
El salto a Instagram de la nueva consellera de Educación
L-EMV
València
La consellera Mª Carmen Ortí ha llevado un cambio de aires al departamento de Campanar, también en las formas. Mientras que su predecesor, José Antonio Rovira, dejó completamente de lado las redes sociales, Ortí ha estrenado cuenta de Instagram con el cargo y su equipo ha comenzado a subir 'reels' y 'posts' cada pocos días, no solo en la cuenta oficial de conselleria, sino en la personal. Eso sí, por el momento Ortí no se ha estrenado en redes para muy jóvenes como Tik Tok.
