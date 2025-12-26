El temporal marítimo descarga en la Safor y la Marina Alta y anega playas en todo litoral

Las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve han vuelto a ser protagonistas de la jornada de este 26 de diciembre en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Después de vivir el día de Navidad "más frío" desde 2010, y el tercero del siglo, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes el temporal ha dejado precipitaciones "moderadas", especialmente en el litoral sur de Valencia y en el norte de Alicante, y el episodio de nevadas en el interior norte de Castellón, con una acumulación prevista de 5 cm de nieve en 24 horas por encima de 1.000 metros, ha mantenido activa la alerta amarilla de Emergencias, con especial atención a las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat.

Los registros más importantes de lluvias de este viernes, según Aemet, se han anotado en las comarcas de la Marina Alta y la Safor, donde "el temporal marítimo en aguas costeras", con "fuerte marejada", áreas de "mar gruesa" y "olas de entre 2 y 3 metros", ha sacudido playas y paseos marítimos. El municipio donde más ha llovido ha sido Pego, con un acumulado de 43,2 mm; seguido de Barx, con 24,2 mm. En Xàbia, con un acumulado de 18,2 mm, han visto como el agua se tragaba la playa del Arenal y amenazaba con acabar de destrozar el gran velero encallado desde finales de julio pasado, incluso se ha producido un rescate a un surfista con principio de ahogamiento e hipotermia en la playa del Primer Muntanyar.

Alfons Padilla

En la Safor, por su parte, las fuertes lluvias registradas desde el día de Navidad y durante la madrugada del 26 de diciembre entre Beniflà, Potries, el Real de Gandia y la capital de la comarca han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en veinte horas , provocando crecidas importantes en los barrancos y obligando a cortar muchos caminos rurales y que discurren por zonas bajas o que cruzan los cauces, como en la cuenca del barranco de Beniopa.

Además, la subida del nivel del mar y el fuerte oleaje a causa del temporal ha hecho que muchos arenales quedaran invadidos por el agua. Desde la Goleta de Tavernes de la Valldigna, una de las playas que más ha sufrido los embistes de los temporales en los últimos años, hasta la zona sur de la comarca, especialmente entre Gandia y Piles, el mar ha cubierto buena parte de la arena. Miramar ha sido el tercer municipio en toda la Comunitat Valenciana con el mayor acumulado de lluvias este viernes, con 20 mm, según las cifras de Aemet. En Daimús, Bellreguard y Piles las olas más elevadas han alcanzado los muros de los paseos. En Oliva, el agua también ha superado los niveles normales y se ha adentrado en las playas.

Algunos arenales del litoral de Castellón también se han visto afectados por el temporal marítimo, como en Peñíscola, donde se ha tenido que cortar el vial de la Ratlla; Vinaròs, donde la playa ha desaparecido casi por completo por el fuerte oleaje; o Almassora, donde el mar tocaba tierra en la zona de la playa y anegaba el vial que discurre en paralelo al mar.

Alerta amarilla por nieve en Castellón

En el interior norte de Castellón, las lluvias y los termómetros por debajo de los 0 grados han dado paso a una nueva jornada de nieve. Con los registros de Aemet, los municipios donde más frío ha hecho este 26 de diciembre han sido Castellfort (-1,1 grados); Morella (-0,8 ºC); La Pobla de Benifassà-Fredes (-0,7 ºC) y Vilafranca (-0,3 ºC).

Para hacer frente a este episodio de nevadas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha mantenido activa durante todo el día la alerta amarilla y la Situación 0 del Procedimiento frente al Riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat, con una previsión de acumulados en 24 horas de 5 cm de nieve por encima de los 1.000 metros.

A primera hora de la mañana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado tres dotaciones, cuatro unidades de bomberos forestales y dos equipos de la Unidad de Maquinaria y Logística (UML) con quitanieves y salero para realizar una ruta de control de las zonas nevadas. Aunque no se han producido incidencias significativas, varias vías se han visto afectadas por la acumulación de nieve, como un tramo de la carretera N-232 en la zona del puerto de Torre Miró que ha tenido que ser cortado al tráfico.

En las próximas jornadas, ha avisado Aemet, se espera que la cota de nieve vaya subiendo, aunque las precipitaciones "van a persistir durante todo el fin de semana" y las temperaturas "van a seguir frías".

El tiempo este fin de semana

Para el sábado 27 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado lluvias "localmente fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral norte" de la provincia de Valencia y en Castellón.

Lo peor en Valencia se espera para el domingo 28 de diciembre . Este día, la Aemet espera "chubascos y tormentas fuertes que, probablemente, también afectarán a Alicante por la mañana y al sur de Castellón al final del día". Sin embargo, lo más adverso de la jornada estará por la tarde en el litoral y prelitoral de Valencia, donde las lluvias y tormentas "serán probablemente muy fuertes", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología.