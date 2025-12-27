Ábalos, un preso muy querido

En una de sus comparecencias más recordadas, tras estallar el caso Koldo y dejar el grupo socialista en el Congreso, José Luis Ábalos dijo estar "solo" y no tener "a nadie" a su lado. Hablaba en clave política, claro. El plano personal es otra cosa y ahí parece contar con más apoyos, al menos a tenor de las publicaciones de sus redes sociales, gestionadas por su círculo más cercano desde que entró en la cárcel.

El exministro parece haber sido recibido con los brazos abiertos en su nueva vida en Soto del Real. Un calor que incluso trasciende los muros de la prisión madrileña, según se desprende de la última actualización de las redes de Ábalos.

El perfil del exdirigente socialista ha publicado un mensaje en el que exhibe algunos mensajes de "solidaridad y aprecio" que ha recibido de internos de otros centros penitenciarios, a quienes agradece su respaldo anímico. Manuel de Lanzarote, Josefa de Murcia, Álvaro de Madrid, Antonio de Ciudad Real, Manuel de Huelva...son algunos de los citados por el exministro.

Ábalos recoge algunos pasajes de las cartas, como la de Manuel, del centro de Tahiche en Lanzarote, quien le recomienda que sus "recuerdos no pesen más" que sus "ilusiones" y mantener el "sentido del humor, un componente protector que nos ayuda a defendernos de la ansiedad y a resistir el abatimiento".

Josefa, de Murcia, le recuerda que "la libertad está en la mente de cada uno" y que "se puede uno sentir preso estando en libertad y libre estando entre rejas".

Ábalos ha mostrado su agradecimiento a esta "acogida" y a los consejos recibidos, que según cuenta ayudan a "dejar atrás los primeros impactos que provoca la prisión", y aprovecha para dejar una reflexión sobre el papel de la prisión y la reinserción. "Espero contribuir a que la sociedad cambie sus odios y anhelos de revancha y empiece a mirar con otros ojos a la comunidad de la prisión".