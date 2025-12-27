"Me marcho con la cabeza alta": El ex alcalde Carlos González deja su acta de concejal del PSOE en Elche

Carlos González deja su acta como concejal del PSOE y cierra su etapa en la política municipal después de haber sido alcalde de Elche ocho años y haber pasado dos como edil en la oposición. En plena Navidad el ex regidor ilicitano, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023, ofreció este viernes una rueda de prensa en la sede de la calle General Cosidó arropado por el secretario de los socialistas ilicitanos, Alejandro Soler, y por el actual portavoz del grupo, Héctor Díez, a quien señaló como el nuevo liderazgo del proyecto socialista en la ciudad, sin que hasta la fecha la dirección federal haya establecido un calendario de primarias.

González explicó que la decisión ha sido comunicada previamente a la Comisión Ejecutiva Municipal y a la dirección del partido, y que esta misma mañana de viernes registró formalmente su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de Elche. Con este gesto, pone punto final a una trayectoria que, según subrayó, culmina “con serenidad, de manera natural y sin ningún desencadenante concreto”, para centrarse de nuevo en el ejercicio de su profesión como abogado “dentro de la absoluta legalidad y normalidad”, tras las preguntas de los periodistas sobre si su renuncia se debía a incompatibilidades del cargo público con su ejercicio profesional.

"Me marcho con la cabeza alta"

“Me marcho como llegué, con la cabeza alta, con el cariño y el afecto de mis compañeras y compañeros, y con el orgullo de haber representado al Partido Socialista y a la ciudad que me vio nacer”, señaló. González mostró su orgullo por haber sido el quinto alcalde democrático socialita y que ha dejado un "legado político y social" que sigue marcando el rumbo de la ciudad.

Un momento de la reunión previa de la ejecutiva del PSOE en la que se ratificó la marcha de Carlos González / INFORMACIÓNe

Cuestionado sobre si su despedida se debe a un posible desgaste tras las críticas del gobierno de PP y Vox sobre su ausente labor de oposición, González reiteró que su decisión forma parte de un proceso que se inició aquella noche electoral de mayo del 2023. "Asumimos un resultado electoral complejo. Fuimos el partido más votado, pero no pudimos formar gobierno. Insistió en que aquellos 43.543 votos hicieron que fuera la primera fuerza política y que se lograse el mejor resultado en 20 años "y el tercero mejor de toda España, solo por detrás de Vigo y Sabadell.

Reconoció que tuvieron que gestionar un "difícil tránsito del gobierno a la oposición” y que en ese contexto consideraba que debía asumir un perfil político bajo para favorecer el relevo al frente del PSOE local y contribuir a construir una oposición “rigurosa, creíble y útil” que se centrase en los problemas reales de la ciudad y "alejada de la estridencia"

Incidió en que se va con la satisfacción de dejar un grupo socialista "cohesionado, solvente y con un rumbo claro” e incluso recalcó que su etapa política municipal llega a su fin porque los objetivos que se marcó tras las elecciones “se han cumplido totalmente”.

Carlos González arropado por la ejecutiva del PSOE durante la convocatoria a los medios / Matías Segarra

Durante su intervención, que duró algo más de 13 minutos, el exalcalde puso de relieve el legado de sus ocho años de gobierno y abordó algunas "decisiones estratégicas" que tomó al frente del Ayuntamiento para mejorar la vida de los ilicitanos, especialmente de los colectivos más vulnerables, ecordando el esfuerzo durante el estado de alarma y la pandemia de coronavirus. De aquella etapa defendió que siempre priorizó la convivencia frente al enfrentamiento, "respetamos a la oposición y antepusimos siempre los intereses de la ciudad a los del partido”, subrayó.

"Se lo debo todo al PSOE"

En más de una ocasión el ex primer edil agradeció al PSOE, a su militancia y a quienes le han acompañado a lo largo de su carrera política. “No es una declaración hueca decir que se lo debo todo al Partido Socialista”, afirmó,antes de dar las gracias a los ilicitanos que respaldaron las candidaturas socialistas en 2015, 2019 y 2023.

El exalcalde tampoco se olvidó de la "colaboración" de las fuerzas políticas más a la izquierda del PSOE, ni el apoyo de su familia, que “ha soportado con generosidad” su dedicación a la política. De cara al futuro, González dejó clara su confianza en un cambio político en 2027. “La receta es trabajo duro, escuchar, honestidad, orgullo de ser socialista, pasión por Elche y compromiso con la justicia social”, destacó defendiendo el papel histórico del PSOE en la modernización de la ciudad, la transformación de barrios y pedanías y la conversión de “un Elche duro y gris de los años 70 en una capital económica, social y cultural de referencia”.

"Compromiso intacto"

Aunque abandona el acta de concejal, González insistió en que su compromiso con el partido “sigue intacto” y que pese a que se marcha de la primera línea sigue estando, con lo que ofreció su apoyo a Héctor Díez y al grupo municipal en la construcción de la alternativa al actual gobierno del PP y Vox.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, definió la marcha de González como “un punto y seguido”. “Se va un compañero, un alcalde y, sobre todo, un amigo. Un alcalde muy querido”, indicó en un discurso en el que alabó la gestión de González como alcalde mientras él era concejal, destacando su papel como “escudo social” durante la crisis sanitaria por el covid, la modernización del servicio de limpieza, la incorporación de los primeros autobuses eléctricos, las mejoras en seguridad ciudadana, la actualización de instalaciones deportivas y centros educativos. Es más, el socialista llegó a señalar que "otros cortarán cintas" pero que proyectos como la ampliación del Parque Empresarial o el Mercado Central "llevan la firma de Carlos González”. El portavoz socialista le “puso deberes” al exalcalde, reclamando su implicación futura en el proyecto de cambio político que el PSOE quiere liderar en Elche.

Díez aprovechó la cita para anunciar que el acta de concejal será ocupada por Miguel Serna Castillejo, militante tres décadas y quien fue jefe de Gabinete de Alcaldía durante siete años de la etapa de Carlos González. El asesor financiero no acudió a la rueda de prensa, y la ejecutiva disculpó su ausencia por las fiestas navideñas, aunque sí que siguió por videollamada la reunión previa en la que se dio cuenta de la renuncia. El portavoz pidió incluso al alcalde, Pablo Ruz, “la máxima diligencia” para que la incorporación del nuevo edil se produzca en enero y la corporación municipal vuelva a contar con 27 concejales.

"González es un jugador de equipo"

El secretario del PSOE, Alejandro Soler, haciendo un símil con el fútbol, cerró el acto subrayando el perfil de “jugador de equipo” de Carlos González. “Ha sido concejal, portavoz municipal, diputado y alcalde, y en todos los cargos ha demostrado su vocación de servicio”, afirmó. Soler destacó una gestión “brillante” al frente del Ayuntamiento y reivindicó un estilo de liderazgo basado en la cercanía y la normalidad. “Carlos ha sido un alcalde normal, preocupado por la gestión y por los ciudadanos, por encima de su proyección personal”, señaló. Para Soler, González “sale del campo de juego, pero sigue en el estadio”, apuntó que será una pieza fundamental en la construcción del futuro del PSOE en Elche.