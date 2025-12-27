Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia muerta IndonesiaMuere Fernando MartínBarco naufragio KomodoSolidaridad ValènciaFallece Delia BullidoTiempo ValenciaIncendio mortal ValènciaAdmisión ayuntamiento
instagramlinkedin

Detienen la búsqueda de los valencianos desaparecidos en el naufragio hasta el domingo

La caída de la noche y una meteorología adversa hacen imposible seguir con las tareas de búsqueda

Equipos de rescate en Indonesia

Equipos de rescate en Indonesia / EFE

EFE

València

Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, los valencianos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

"Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes y un guía turístico.

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo

Ver galería

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo / Levante-EMV

El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.

Noticias relacionadas y más

Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents